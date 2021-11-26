В Банке России рассказали, что будет со ставками по вкладам в ближайшие месяцы и дальше

У банков есть потенциал по дальнейшему переносу уже предпринятых регулятором повышений ключевой ставки в ставки по рублевым вкладам, при этом банки пока не торопятся повышать ставки по самым долгосрочным депозитам — это может означать, что по крайней мере часть участников рынка ожидают стабилизации инфляции и снижения ставок в обозримой перспективе. Об этом говорится в обзоре Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», в который по традиции включают блоки «Депозитные ставки» и «Кредитные ставки».

ЦБ констатирует, что в октябре — ноябре банки продолжали увеличивать ставки по депозитам на фоне уже произошедшего повышения ключевой ставки и ожиданий ее дальнейшего роста, отражавшихся в доходности облигаций и ставках смежных сегментов рынка (долгосрочных межбанковских кредитах, корпоративных депозитах).

«С одной стороны, в условиях возросшей доступности фондового рынка для населения облигации конкурировали за средства частных инвесторов с банковскими депозитами, и по мере роста доходности облигаций банки были вынуждены повышать депозитные ставки. С другой стороны, росту депозитных ставок способствовала конкуренция между самими банками за средства населения, что проявлялось в распространении акционных депозитов, ориентированных на новых вкладчиков», — объясняют в ЦБ.

Регулятор обращает внимание на то, что среднерыночные рублевые ставки в октябре продолжали расти медленнее, чем ставки в смежных сегментах рынка. По краткосрочным депозитам населения ставка возросла на 0,2 процентного пункта до 4,3% годовых. Ставка по долгосрочным депозитам составила 6,1% годовых, повысившись на 0,14 п. п.

Лента новостей Центробанк оценил октябрьский рост ставок по депозитам Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в октябре 2021 года и в месячном, и в годовом выражении, свидетельствует обновленная в среду инфографика ЦБ по депозитным ставкам. 08.12.2021 20:47

При этом ЦБ указывает на следующую тенденцию: весь рост ставок по долгосрочным операциям был обеспечен сегментом вкладов на один — три года, а ставка по депозитам на срок свыше трех лет по итогам месяца не увеличилась. «Такая динамика может быть связана с тем, что по меньшей мере часть участников рынка ожидает стабилизации инфляции в среднесрочной перспективе и снижения ставок в обозримой перспективе. В этих условиях снижается заинтересованность банков в наращивании дорогостоящего фондирования на наиболее длительные сроки», — рассуждают в Центробанке.

В ноябре рост депозитных ставок продолжался: индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком один год на сумму от 100 тыс. рублей, по данным Frank RG) за месяц увеличился еще на 0,4 п. п., до 6,5%, добавляет регулятор.

«Отставание роста депозитных ставок от доходности на других сегментах рынка в октябре — ноябре создает потенциал для дальнейшего переноса повышений ключевой ставки, осуществленных в последние месяцы, в ставки по рублевым депозитам», — заключают в ЦБ.

Также отмечается, что в сегменте валютных депозитов в октябре — ноябре ставки оставались вблизи исторических минимумов. «Околонулевые ставки по активам в иностранной валюте на фоне роста рублевых ставок оставались фактором, поддерживающим относительную привлекательность сбережений в национальной валюте», — подчеркивают в Центробанке.

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Относительно кредитных ставок сообщается, что «в октябре пересмотр ожиданий по уровню ключевой ставки в сочетании с возросшей инфляцией и реализовавшимся в конце месяца ужесточением денежно-кредитной политики способствовал дальнейшему росту рублевых кредитных ставок, прежде всего для розничных клиентов».

При этом рост ставок по краткосрочным кредитам по-прежнему опережал рост долгосрочных ставок. Как поясняется, «рост стоимости долгосрочных заимствований для населения все еще сдерживал ипотечный сегмент за счет льготных программ. Кроме того, ряд крупных банков в партнерстве с застройщиками реализовывали собственные программы ипотечного кредитования по пониженным ставкам».

В ЦБ напоминают, что в октябре средняя ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам незначительно снизилась (с сентябрьских 7,73% до 7,7%). Увеличение на 0,1 п. п. средней ставки по долгосрочным розничным кредитам в октябре обеспечил сегмент неипотечных кредитов, отражая повышение доходностей ОФЗ на длинные сроки. В этих условиях в ноябре ускорился рост ставок по рыночной ипотеке: по данным оперативного мониторинга, на первичном рынке рост составил 0,45 п. п., на вторичном — 0,54 п. п. При этом ставки предложения по основным программам льготной ипотеки по-прежнему сохраняются вблизи текущих уровней.



«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего повышения кредитных ставок для корпоративных и розничных клиентов. Сдерживающее влияние на ставки будут оказывать льготные программы кредитования», — прогнозируют в ЦБ.