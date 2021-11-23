Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2021 года . По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом и осталась на текущем уровне, а в одном случае понизилась в сегменте вкладов в евро, свидетельствуют данные регулятора.

Показатели, служащие ориентирами на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 ноября 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 7,034 6,32 6,046 6,971 7,376 Декабрь 7,375 7,25 6,429 7,554 7,796

В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от полугода до года и свыше года, а более краткосрочных и бессрочных — снизилась.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,456 0,223 0,604 0,565 1,004 Декабрь 0,384 0,218 0,303 0,942 1,122

Базовая доходность вкладов в евро снизилась для сроков более года, а для остальных сроков не изменилась.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,087 Декабрь 0,008 0,01 0,01 0,01 0,068

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.

Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще пять раз: в апреле, июне, июле, сентябре и октябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 3,25 п. п., с 25 октября она составляет 7,5%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.



В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем ранее в ноябре, Банк России писал, что «в ноябре — декабре сохраняется потенциал дальнейшего роста депозитных ставок в результате подстройки к повышению ключевой ставки в октябре, а также из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Повышению ставок по депозитам в последующие месяцы может способствовать также конкуренция между банками в розничном сегменте депозитного рынка».