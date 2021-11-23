Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов
Показатели, служащие ориентирами на декабрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших за месяц в совокупности две трети общего объема вкладов населения по состоянию на 1 ноября 2021 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов выросла для всех сроков. Здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
7,034
|
6,32
|
6,046
|
6,971
|
7,376
|
Декабрь
|
7,375
|
7,25
|
6,429
|
7,554
|
7,796
В долларовом сегменте выросла базовая доходность вкладов на сроки от полугода до года и свыше года, а более краткосрочных и бессрочных — снизилась.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,456
|
0,223
|
0,604
|
0,565
|
1,004
|
Декабрь
|
0,384
|
0,218
|
0,303
|
0,942
|
1,122
Базовая доходность вкладов в евро снизилась для сроков более года, а для остальных сроков не изменилась.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,087
|
Декабрь
|
0,008
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,068
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Ставка отчислений в ФСВ для банков, укладывающихся в базовый уровень доходности, начиная с III квартала 2021 года составляет 0,12% расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 25% и 300% базовой ставки. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 процентных пункта и более чем на 3 п. п. соответственно.
Центробанк в марте 2021 года впервые с 2018-го повысил ключевую ставку, потом она была повышена еще пять раз: в апреле, июне, июле, сентябре и октябре. В общей сложности ЦБ в этом году повысил ключевую ставку на 3,25 п. п., с 25 октября она составляет 7,5%. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», вышедшем ранее в ноябре, Банк России писал, что «в ноябре — декабре сохраняется потенциал дальнейшего роста депозитных ставок в результате подстройки к повышению ключевой ставки в октябре, а также из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Повышению ставок по депозитам в последующие месяцы может способствовать также конкуренция между банками в розничном сегменте депозитного рынка».