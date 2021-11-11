Российские банки в сентябре продолжили повышать кредитные и депозитные ставки, при этом до конца года сохраняется потенциал их дальнейшего роста. Об этом говорится в новом выпуске обзора Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В сентябре и октябре банки продолжали повышать ставки по депозитам в рублях. Рост депозитных ставок происходил как из-за уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, так и за счет ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки», — отмечается, в частности, в обзоре.

Среднерыночные рублевые ставки в сентябре увеличились в пределах реализованного повышения ключевой ставки: ставки по краткосрочным депозитам населения повысились на 0,28 процентного пункта, до 4,1% годовых, по долгосрочным — на 0,13 п. п., до 5,93%, следует из материалов регулятора.

В октябре рост депозитных ставок продолжился: индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших «депозитных» банков по вкладам на один год на сумму от 100 тыс. рублей, по данным информационного агентства Frank RG) за месяц увеличился на 0,4 п. п.

«В ноябре — декабре сохраняется потенциал дальнейшего роста депозитных ставок в результате подстройки к повышению ключевой ставки в октябре, а также из-за ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Повышению ставок по депозитам в последующие месяцы может способствовать также конкуренция между банками в розничном сегменте депозитного рынка», — прогнозирует ЦБ.

Что касается депозитных операций, то, по данным Центробанка, приток средств населения в банки в сентябре ускорился на фоне продолжающегося повышения ставок, составив 4,6% в годовом выражении после 3,5% в августе. Наибольший интерес для вкладчиков, как и в августе, представляли срочные депозиты.

«Возросший уровень ставок в краткосрочной перспективе продолжит поддерживать привлекательность срочных депозитов по сравнению с текущими счетами и в целом влиять на структуру сбережений населения», — ожидает регулятор.

Среднерыночные ставки по валютным депозитам в сентябре оставались вблизи исторических минимумов. Околонулевые ставки по вложениям в иностранную валюту поддерживают привлекательность сбережений в национальной валюте, полагают в ЦБ. При этом в обзоре указано, что в сентябре был зафиксирован умеренный приток средств населения на валютные депозиты.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Также в материале Центробанка отмечается, что в сентябре продолжили рост рублевые ставки по корпоративным и розничным кредитам, отражая реализовавшееся ужесточение денежно-кредитной политики, возрастающие доходности ОФЗ и стоимость фондирования. При этом более выраженно тенденция к росту ставок наблюдалась в краткосрочном сегменте в связи с сохраняющимися ожиданиями дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.

По данным обследования условий банковского кредитования (УБК), в III квартале 2021 года ценовые условия стали основным фактором общего ужесточения УБК для всех категорий заемщиков. Удорожание заемных средств в сегменте розничных кредитов по-прежнему сдерживали льготные программы: так, по кредитам населению на срок до одного года продолжился рост средней ставки до 14,34%, а по кредитам на срок свыше года рост ставки, наблюдаемый в августе, сменился снижением в сентябре до 10,39%. Снижение среднерыночной ставки по долгосрочным кредитам населению в основном было обусловлено изменением стоимости рублевых ипотечных жилищных кредитов, составившей в сентябре 7,73% против 7,78% в августе. Активная ценовая политика банков в сегменте льготных ипотечных программ, подкрепляемая конкуренцией за надежных заемщиков, в сочетании с восстановлением доли кредитов, выданных под залог договоров долевого участия, в общих оборотах ипотечного рынка с 25% в июле до 32% в сентябре способствовали некоторому снижению среднерыночной ипотечной ставки в сентябре. По данным оперативного мониторинга, в октябре ставки предложения льготной и семейной ипотеки по-прежнему сохранялись вблизи уровня предыдущего месяца, однако наметились признаки повышения ставок по рыночной ипотеке: на первичном рынке рост составил 0,25 п. п., на вторичном — 0,29 п. п. Средние ставки по прочим направлениям долгосрочного розничного кредитования в сентябре существенно не изменились.



«В краткосрочной перспективе ставки по кредитам нефинансовым организациям и населению продолжат рост вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В сегменте долгосрочных кредитов населению динамика средних ставок также будет определяться масштабом распространения семейной ипотеки и соотношением ипотечных и потребительских кредитов в оборотах рынка. В корпоративном сегменте возобновление действия с 1 ноября программы льготного кредитования под 3% годовых пострадавших от пандемии компаний может оказать сдерживающее влияние на повышение кредитных ставок», — рассуждает регулятор.