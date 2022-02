МКК «Арифметика» выходит на рынок BNPL

В сегмент продажи товаров в рассрочку (BNPL) выходит МКК «Арифметика», пишет «Коммерсант», уточняя, что это первый игрок микрофинансового сектора на рынке, который только развивается в России, и компания намерена войти в топ-5.

В МКК «Арифметика» (входит в OR Group; 11-я МФО по размеру портфеля) рассказали, что компания планирует выйти в сегмент продажи товаров в рассрочку (BNPL, Buy Now Pay Later, «купи сейчас, плати потом»), открыв новый сервис «Дели на части». Он будет реализован в формате целевых займов на приобретение товаров и позволит покупателям оплачивать товар по частям в течение нескольких месяцев. Такая организация позволит МКК «Арифметика» соблюдать требования Банка России (профессиональные кредиторы обязаны оформлять рассрочку как заем или кредит).

Отмечается, что выдаваться займы-рассрочки будут от лица МКК, но под отдельным брендом, у которого уже есть собственный сайт. По информации, размещенной там, среди партнеров есть розничные сети и онлайн-магазины, пока только те, которые входят в OR Group (управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход»). Компания рассчитывает, что в среднесрочной перспективе доля такого бизнеса займет 35–40% в портфеле (2,9 млрд рублей, по данным рейтинга «Эксперт РА», за первое полугодие 2021 года).

Сейчас в России BNPL-сервис предлагают «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon. В конце прошлого года о своих намерениях выйти в этот сегмент заявлял СберБанк. По оценкам экспертов McKinsey & Company, на BNPL приходится 2% рынка мирового потребительского кредитования.

Лента новостей «Обувь России» рассчитывает разместить акции дочерней МФО «Арифметика» на бирже в Торонто Компания OR Group (ранее «Обувь России») рассчитывает на оценку своей микрофинансовой «дочки» МКК «Арифметика», первичное размещение акций (IPO) которой планируется на Венчурной бирже TSX в Торонто, в 140—160 млн долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой IPO компании. 13.12.2021 11:10

В ближайшее время можно ожидать выхода новых МФО в этот сегмент, уверены в СРО «МиР». Это наиболее вероятный путь развития: займы на товары и услуги как часть финансовой экосистемы или как самостоятельный fintech-сервис в онлайн- и офлайн-пространстве, говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Вытеснение «классических» POS-займов продуктами Buy Now Pay Later (при субсидировании «ядром» экосистемы или поставщиком соответственно) выглядит эффективным и логичным направлением развития, уверен он. Однако пока планов в этой сфере другие МФО не оглашали.

В таком бизнесе компании зарабатывают на комиссионных как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, экономя на резервах. Однако есть и минусы. Сервисы BNPL подразумевают более низкие чеки, а значит, и аудиторию, у которой могут быть определенные трудности с обслуживанием займов, большая закредитованность, отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. Это неинтересный банку клиентский сегмент, добавил он.

Для многих кредиторов BNPL выступает одним из приоритетных сегментов, но они не видят необходимости в создании отдельных сервисов, так как предоставляют клиентам целый ряд продуктов для покупки товаров в кредит и рассрочку, уточнил зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко. Кроме того, BNPL — рискованный сегмент с точки зрения просрочки. В сегменте классической банковской рассрочки уровень просроченной задолженности варьируется от 10% до 15%, пояснил данные управляющий директор ПКБ Павел Михмель: «Данный продукт еще более рискованный из-за отсутствия традиционного одобрения кредитора, уровень дефолта, вероятно, будет выше, в районе 20%».