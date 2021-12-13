«Обувь России» рассчитывает разместить акции дочерней МФО «Арифметика» на бирже в Торонто

Компания OR Group (ранее «Обувь России») рассчитывает на оценку своей микрофинансовой «дочки» МКК «Арифметика», первичное размещение акций (IPO) которой планируется на Венчурной бирже TSX в Торонто, в 140—160 млн долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой IPO компании.

«Подача документов на биржу Торонто может состояться в начале января», — уточнил один из них. Второй говорит о том, что само размещение может состояться в первой половине следующего года. По его словам, организаторами размещения будут два канадских брокера, которые в рамках IPO будут предлагать бумаги компании прежде всего частным инвесторам. Если планы компании будут реализованы, то МКК «Арифметика» может стать первой российской публично торгуемой МФО.

Один из собеседников отметил, что МКК «Арифметика» планирует IPO в формате cash-in, привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса компании. «В течение следующих трех — пяти лет мы планируем увеличить объем микрофинансирования, развивая сегмент потребительских займов, расширяя продуктовую линейку и географию, включая выход на международные рынки», — приводились в сентябре в сообщении о предполагаемом размещении акций слова директора OR Group Антона Титова. Источник уточнил, что компания может разместить около 20% от капитала. Если эти планы реализуются, может быть привлечено от 28 млн до 32 млн долларов.

Выбор иностранной площадки, как рассказал один из собеседников, в частности, был обусловлен тем, что при выходе на Московскую биржу давление на оценку МКК «Арифметика» оказывали бы биржевые показатели всей группы, которые значительно просели после IPO OR Group, состоявшегося в октябре 2017 года. Тогда компания была оценена почти в 16 млрд рублей, сейчас же ее капитализация немногим превышает 2 млрд рублей. Во многом, по его словам, опасения инвесторов вызывает высокая долговая нагрузка компании. К тому же, как указал источник, в России нет публичных МФО, а значит, сложно найти сопоставимые аналоги. Таким образом, по его оценке, на Московской бирже МКК «Арифметика» могла бы рассчитывать на оценку 7—8 P/E (price to earnings, соотношение капитализации к прибыли), тогда как в Торонто сопоставимые аналоги торгуются от 10 до 20 P/E в зависимости от степени технологичности компании — «МКК «Арифметика» рассчитывает на оценку около 13—14 P/E».

«Сделка с «Арифметикой» поможет и самой группе. Несмотря на то что IPO будет проходить в формате cash-in, кредиторы и рынок переоценят МКК, увидят, что у OR Group есть ликвидный актив, который она, например, при необходимости может продать», — указал он. «Оценка 13—14 P/E выглядит завышенной в связи с геополитическими рисками и экономической ситуацией в России», — говорит стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, чтобы обеспечить размещение компании, все-таки придется дать страновой дисконт, тем не менее статус пионера на фондовом рынке среди МФО поможет востребованности акций. «Появление на балансе OR Group ликвидного актива в виде торгуемых акций «дочки» действительно может помочь группе в переговорах с кредиторами, но глобально не решит проблему высокой долговой нагрузки», — отметил он.