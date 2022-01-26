Исследование: самые довольные сотрудники работают в сферах IT, телекома и продаж

Самые довольные сотрудники работают в сферах IT и телекома (76%), продаж (70%), дизайна и творчества (67%), строительства (65%) и маркетинга (64%). Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

В десятку самых довольных также вошли работники отраслей производства и промышленности (61%), банков, финансов и инвестиций (59%), транспорта и логистики (53%), ретейла (50%), а также ресторанов и кафе (47%).

Наиболее высокие зарплатные ожидания в этом году демонстрируют работники сферы IT и телекома — в среднем 178,5 тыс. рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли банков, финансов и инвестиций — 163,1 тыс. рублей в месяц. На третьем — сотрудники отрасли маркетинга, рекламы и PR — 158,2 тыс. рублей в месяц.

Сотрудники сферы строительства хотели бы зарабатывать 147,9 тыс. рублей, дизайна и творчества — 144,5 тыс. рублей, продаж — 141,3 тыс. рублей, производства и промышленности — 138,7 тыс. рублей, транспорта и логистики — 132,8 тыс. рублей. Работники отрасли ресторанов и кафе ожидают зарплаты в 110 тыс. рублей в месяц, охраны — 90,4 тыс. рублей в месяц, а ретейла — 86,9 тыс. рублей в месяц.