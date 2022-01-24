Опрос: проще всего найти высокооплачиваемую работу в Москве, Екатеринбурге и Перми

Найти высокооплачиваемую работу проще всего в Москве, Екатеринбурге и Перми, сложнее всего — в Волгограде, Омске и Уфе. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, участие в котором приняли 9 тыс. представителей экономически активного населения городов-миллионников.

По данным исследования, жители мегаполисов не слишком высоко оценивают свои шансы найти работу с хорошей зарплатой: даже в благополучной Москве оценка доступности высокооплачиваемой работы по специальности не дотягивает до трех баллов из пяти, и все же столица по этому показателю в безоговорочных лидерах — в среднем 2,8 балла по пятибалльной шкале.

На втором и третьем местах — Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56). Санкт-Петербург — на четвертой строке с 2,54 балла. Жители Казани оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,5 балла, Красноярска — на 2,47 балла, Самары — на 2,42 балла из 5.

Еще сложнее жителям таким мегаполисов, как Новосибирск, Челябинск и Воронеж: доступность высокооплачиваемой работы по средним оценкам здесь составляет 2,38, 2,37 и 2,29 балла соответственно. В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошим заработком оценивается в среднем на 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — на 2,21 балла, в Краснодаре — на 2,19 балла, в Уфе — на 2,18 балла из пяти.

Хуже всего обстоят дела в Волгограде и Омске: шанс найти работу по специальности с высокой зарплатой местные жители оценили в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно.