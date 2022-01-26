Акции обувного ретейлера OR Group взлетели в цене

Акции обувного ретейлера OR Group (бывшая «Обувь России») взлетели в цене на 40,5% на торгах в среду, 26 января, на максимуме их стоимость достигла отметки 10,48 рубля за бумагу, пишет РБК. К 17:05 мск рост замедлился до 38,3%, а цена акций составляла 10,32, свидетельствуют данные торгов.

Объем торгов по акциям «Обуви России» к 16:42 мск достиг 84,6 млн рублей против 44,6 млн по итогам сессии 25 января.

По итогам основных фондовых торгов среды, 26 января, бумаги стоили 10,02 рубля — на 34,32% больше, чем на закрытии торгов накануне, показывают данные Московской биржи (прим. Банки.ру).

«Акции «Обуви России» могли взлететь на спекулятивном спросе, — прокомментировала сегодняшний рост аналитик финансовой группы «Финам» Анна Буйлакова. — На прошлой неделе в пятницу компания объявила технический дефолт. Сегодня микрокредитная компания «Арифметика», которая входит в ОR Group, заявила о запуске сервиса целевых займов «Дели на части». Вероятно, рынок спекулятивно частично выкупил просадку после технического дефолта в надежде на благоприятное влияние новостей о запуске нового сервиса».

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Взлет котировок компании начался всего через несколько дней после сообщения о том, что OR Group допустила технический дефолт по биржевым облигациям серии БО-07. «Дочка» группы — ООО «ОР» выплатило по выпуску последний десятипроцентный купон в размере 14,8 млн рублей, но основной долг по номиналу в размере 592 млн рублей не погасила.

У компании есть время до 3 февраля, чтобы погасить облигации. Если этого не произойдет, ее ждет полноценный дефолт. Компания сообщила, что находится в постоянном контакте с Промсвязьбанком — своим крупнейшим кредитором, которому принадлежит 99% долга.

На новости о дефолте акции ретейлера за три дня — 20, 21 и 24 января — рухнули на 47%, до 7,82 рубля за бумагу.

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Ретейлер 26 января сообщил, что микрокредитная компания «Арифметика», которая входит в ОR Group, запускает собственный BNPL-сервис (Buy Now Pay Later — «купи сейчас — плати потом»), который будет развивать под отдельным брендом «Дели на части». Новый сервис реализован в формате целевых займов на приобретение товаров, он позволит покупателям оплачивать товар по частям в течение нескольких месяцев.



Сервис «Дели на части» начал работу в тестовом режиме осенью 2021 года в сетях магазинов Westfalika, EmiliaEstra, Lisette, Rossita и «Пешеход» и уже показал свою востребованность — доля покупок с использованием сервиса в декабре 2021-го составила 47%, говорится в пресс-релизе компании.