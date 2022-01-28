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СМИ узнали новые детали плана Байдена по санкциям с «максимальной болью для Кремля»

28.01.2022 21:36
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3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
РБК
Темы
СберБанк ВТБ Газпромбанк

Белый дом финализирует пакет санкций против России и решил пока не вводить ограничения против российского экспорта газа и нефти и не отключать страну от системы SWIFT. Как передает РБК, об этом пишет The Wall Street Journal.

Санкции могут затронуть крупнейшие госбанки, «такие как ВТБ», предусматривать запрет на сделки со всеми новыми выпусками российского госдолга и экспортные ограничения в ключевых секторах экономики, например в микроэлектронике, рассказали газете источники в администрации президента США Джо Байдена.

США отказались от подхода, при котором санкции вводятся «по нарастающей», как было в 2014 году, и теперь намерены с самого начала ввести широкий круг ограничений. «Мы начнем с большого и продолжим большим, чтобы причинить максимальную боль Кремлю», — пояснил газете логику администрации один из источников в Белом доме.

Помимо ВТБ Белый дом рассматривает в качестве возможных мишеней Газпромбанк и «Сбер», рассказал собеседник издания. Но СберБанк может не попасть в первый раунд санкций, так как Вашингтон хочет иметь козыри и на будущее, следует из статьи.

Также санкции могут быть введены против госкомпаний, сообщили источники издания, но не стали называть конкретные организации.

Действия США и Европейского союза не будут идентичными, но в совокупности «нанесут серьезный удар по России и со временем сделают ее экономику еще более хрупкой», заверил источник.

Ранее Financial Times сообщила, что страны Евросоюза и Великобритания разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России, который могут применить при российском вторжении на Украину. По данным газеты, санкции предусматривают сокращение финансирования и поставки технологий для новых российских проектов в газовой сфере. Однако ограничения могут нанести ущерб и западным компаниям, включая BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты, отметила газета.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что у ЕС есть «широкий спектр ответов» в случае «российского вторжения» на Украину, в том числе касающиеся «Северного потока — 2». О том, что ситуация с запуском газопровода «Северный поток — 2» не сдвинется с места, если Россия начнет военные действия на Украине, ранее говорил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. В то же время глава МИД Австрии Александер Шалленберг заверил, что масштабные санкции против России не коснутся «Северного потока — 2», поскольку Европа зависит от поставок газа.

Российская банковская система готова к санкциям, так как уже давно прорабатывает совершенно разные сценарии, и паники в случае их ввода не будет, заявил руководитель управления банка по работе с инвесторами Леонид Вакеев на вебинаре компании «Атон».

 27.01.2022 13:54

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Комментарии

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Бамбр
28.01.2022 22:19
<p>Какая боль, какая боль</p>
<p>Москва - Вашингтон - 5:0 </p>
1
vk65
29.01.2022 06:39
<p>Честно говоря, уже даже как-то поднадоело это. Складывается такое ощущение, что "наши партнеры" так и не могут просчитать результат для себя, к которому приведут введенные ими против России санкции. Вот и мечутся.</p>
3
ugor
ugor
30.01.2022 07:56
<p>vk65,просто никто не хочет оказаться радиоактивным пеплом! Дед ведь за собой всех потянет...монолог немецкого генерала из 17 мгновений весны....</p>
0

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