Опрос: россияне пожаловались на некомпетентных начальников и отсутствие повышения

Больше половины россиян (52%) довольны своими рабочими отношениями с начальством, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом из тех, кто недоволен отношениями с руководством, 61% респондентов отметили, что считают руководителя некомпетентным специалистом, а 54% опрошенных пожаловались, что отсутствует карьерный рост.

Кроме того, 47% участников исследования указали, что их руководство часто может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением.

Также 41% респондентов недовольны тем, что начальство ведет себя агрессивно по отношению к подчиненным, а 39% опрошенных отметили, что им не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования рассказали, что их руководитель распускает на работе сплетни. Еще 9% опрошенных недовольны звонками и сообщениями руководителей в нерабочее время.

В варианте «Другое» 17% респондентов чаще всего указывали задержки зарплат, большой объем работы не по специальности и невнимательность руководства по отношению к подчиненным.

В исследовании приняли участие 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.