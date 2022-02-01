Опрос: больше всего недовольства у россиян на работе вызывают сплетни

Больше всего недовольства у россиян вызывают сплетни на работе — так ответили 58% опрошенных, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».
По данным опроса, 41% участников исследования пожаловались на то, что сталкивались с доносами начальству со стороны коллег, а 35% сталкивались с конфликтными ситуациями из-за низкой работоспособности товарищей по работе. Так, 30% респондентов недовольны коллегами из-за низкой квалификации других сотрудников. Еще 19% опрошенных отмечают высокую конкуренцию с коллегами, а 11% участников исследования недовольны агрессией со стороны товарищей.
Кроме того, 2% опрошенных рассказали, что их уволили из компании по причине конфликтов с коллективом, 27% участников исследования указали, что сами приняли решение об увольнении из-за плохих отношений с коллегами, а 71% опрошенных с такими случаями не сталкивались.
В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что негатив у них вызывают личные качества конкретных сотрудников компании.
При этом 29% опрошенных жителей России рассказали, что полностью довольны атмосферой в коллективе и общением с коллегами, а 46% респондентов отметили, что в целом их в общении на работе все устраивает, но не всегда. Каждый пятый участник исследования (20%) иногда сталкивается с конфликтными ситуациями в рабочих вопросах, а 5% респондентов отметили, что совсем недовольны отношениями в рабочем коллективе.
В исследовании приняли участие более 7 тыс. пользователей из всех регионов России.
Больше половины россиян (52%) довольны своими рабочими отношениями с начальством, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом из тех, кто недоволен отношениями с руководством, 61% респондентов отметили, что считают руководителя некомпетентным специалистом, а 54% опрошенных пожаловались, что отсутствует карьерный рост.31.01.2022 20:54
Комментарии
<p>А "больше всего недовольства у россиян на работе вызывают", как обычно - невысокие и нерегулярные зарплаты. Не фантазируйте. </p>