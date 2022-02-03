Количество получателей адресных субсидий на оплату ЖКУ может достичь 11 млн семей

Число получателей адресных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при переходе на экономически обоснованные тарифы может вырасти до 11 млн семей. Об этом «Известиям» рассказали в «Институте экономики города».

В последние годы число семей, получавших субсидию для оплаты ЖКУ, постоянно сокращалось. В 2019 году оно составляло 5,3% от всех домохозяйств (3,7 млн), в 2020-м — 5,7%. По расчетам ИЭГ, это лишь 35,7% от общего числа семей, имеющих право на получение компенсации.

По словам директора направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирины Генцлер, увеличение числа получателей субсидий в два-три раза вполне возможно при значительном повышении тарифов на все коммунальные услуги. «12–15% семей — получателей субсидий — это нормальный показатель для эффективно работающей программы субсидий при уровне тарифов, доступных для домохозяйств со средними доходами», — отметила она.

Как рассказали эксперты, тарифы на ЖКУ в России могут начать устанавливать с учетом выполнения планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Генцлер предполагает, что в таком случае тарифы могут по-разному повышаться в разных регионах и неравномерно для разных видов коммунальных услуг. Такие решения могут быть приняты на региональном уровне по результатам анализа инвестиционных потребностей и их первоочередности.

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ИЭГ в своих модельных расчетах принял, что тарифы на все коммунальные услуги единовременно повышаются на 20%, но это сделано только с целью оценки возможных последствий для коммунального сектора и бюджета. Хотя на практике, полагают в ИЭГ, возможное повышение тарифов будет обосновываться инвестиционными программами, планами модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанными на определенный период, возможностями привлечения заемных денег и другими факторами.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова считает представленные расчеты корректными. Она уверена, что они показывают, как будет складываться ситуация, если привлечение инвестиций пойдет через тарифы. И в таком случае они неизбежно должны вырасти. «Сегодня льготы получают порядка 25% населения, а тарифы касаются 100% граждан. Когда возрастают тарифы, мы начинаем малоимущим адресно помогать. Но те инвестиции, которые приходят в отрасль, значительно больше, чем тратится денег из бюджета на эти субсидии. Однако это только расчеты: решение, что Федерация пойдет по этому пути, никто не принимал, это инструмент. Когда рассматриваются конкретные инвестиционные проекты по модернизации объектов ЖКХ, там, где очень заниженные тарифы, Федеральная служба по тарифам и Минстрой России смогут опираться на расчеты, которые сделал «Институт экономики города», и принимать решения, поднимать или не поднимать тарифы, а если поднимать, то насколько. Это конкретное решение в каждом случае привлечения инвестиций», — заключила Булгакова.