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С 2022 года субсидии на квартплату смогут получать даже должники

21.12.2021 09:09
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Российская газета

Должники с Нового года смогут получать субсидии на жилищно-коммунальные услуги, пишет «Российская газета». Отказывать в предоставлении субсидии будут только закоренелым должникам — если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Долги должны быть за период не более трех последних лет. Также желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности — органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему межведомственного взаимодействия. Если льготники получают не субсидии, а компенсации на оплату ЖКУ, то аналогичные нововведения будут действовать и для них.

Сейчас оформить субсидию можно, если нет задолженности по оплате ЖКУ или если заключено соглашение о погашении долгов. Часто люди из-за снижения доходов не в состоянии вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей растет, а механизм субсидий не помогает.

19.04.2021 09:19

Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет введен с 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Минстроя. Предполагается, что органы соцзащиты при поступлении заявления гражданина будут направлять запросы через ГИС ЖКХ поставщикам жилищно-коммунальных услуг, которые обязаны будут в течение пяти рабочих дней представить сведения об отсутствии у гражданина непогашенной задолженности за последние три года, подтвержденной судом. Если ответ не будет представлен в установленный срок, информация об этом автоматически будет направлена в органы госжилнадзора.

Из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, и приобретенную за счет целевых субсидий.

 19.11.2021 08:48

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