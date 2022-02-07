МФО ищут новых клиентов среди продавцов маркетплейсов

Микрофинансовые организации (МФО) заинтересовались кредитованием селлеров (продавцов маркетплейсов), пишет «Коммерсант». Об этом рассказали в группе «Финбридж». Продукт предполагает финансирование, предоставление логистического и бухгалтерского обслуживания, вхождение в капитал такого рода проектов. Ставка финансирования составит от 15% годовых. Инвестиции в проект планируются на уровне около 400 млн рублей, уточнил председатель совета директоров группы Леонид Корнилов. «Финбридж» рассчитывает занять до 10% рынка. По словам Корнилова, кредитование селлеров имеет свою специфику, здесь необходимы инструменты, чтобы оценить риски на маркетплейсе, селлерам нужна возобновляемая кредитная линия без фиксированных дат и платежей.

Компания «Папа Финанс» запустила финансирование поставщиков «Озона» летом 2020 года. Как отметила гендиректор «Папа Финанс» Елена Будник, банки из-за небольших оборотов и непредсказуемости предпочитают не работать с микробизнесом, а региональные фонды поддержки предпринимательства либо вообще не кредитуют селлеров, либо выдвигают завышенные требования в части обеспечения кредитов. IDF Eurasia также активно развивает это направление, рассказал управляющий партнер компании Андрей Сокольский. Компания выделяет селлеров в самостоятельную категорию и проводит внутри нее дополнительную сегментацию: юрлица, ИП и т. д.

В ближайшие два-три года можно ожидать, что доля выдаваемых МФО займов субъектам МСП в общем объеме выдач достигнет 16—18%, а значит, будут появляться все новые формы продуктов для различных целевых аудиторий, указал председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По мнению директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, этот рынок еще во многом не занят, поэтому можно ожидать активного выхода на него других МФО и наиболее технологичных банков, причем у МФО будут определенные преимущества: скорость работы и больший аппетит к риску. Чтобы целенаправленно работать с селлерами, предлагая спецпродукты, полагает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров, требуются принципиальные изменения в оценке рисков их кредитования и расходы на усовершенствование скоринга.