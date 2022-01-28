Доля клиентов более чем с пятью микрозаймами выросла до максимума с 2019 года

По пяти и более займам одновременно платят 13,8% клиентов МФО, пишет РБК со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс», уточняя, что за 2021 год именно эта прослойка заемщиков показала самый быстрый рост.

По данным БКИ, доля клиентов, которые одновременно платили по пяти и более ссудам, за год увеличилась с 12,3% до 13,8% — максимального уровня с 2019 года. Это произошло за счет перераспределения заемщиков из других групп — доли клиентов, имеющих один, два, три или четыре активных микрозайма, упали. В целом 52,6% клиентов МФО в прошлом году должны были погашать только одну ссуду, а на заемщиков с тремя и более займами пришлась почти треть (31,4%) заключенных договоров.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, анализ банкротных дел и обращений показывает, что за последние два года кратно увеличилось количество должников, имеющих два-три безнадежных кредита и 20—30 невозвратных займов в МФО. Она отметила, что среди таких заемщиков много тех, кто обращался за ссудами после отказов в кредитах или пытался обслуживать банковский долг с помощью новых займов.

«На наш взгляд, прирост портфеля микрозаймов обеспечивают именно клиенты с большим количеством займов, которые не вполне понимают, что, несмотря на доступность, стоимость и обслуживание этих продуктов значительно выше, а значит, они более рискованные, чем банковские кредиты», — подчеркнула Лазарева. Легкость прохождения такими клиентами кредитного скоринга МФО она объясняет тем, что микрофинансовые компании могут выдавать часть займов без учета показателя долговой нагрузки — основного индикатора закредитованности.

«Население с небольшими доходами, очевидно, не богатеет, получаемых доходов не хватает на удовлетворение текущих потребностей, поэтому приходится брать все новые кредиты и займы, частично для погашения действующих», — пояснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она напомнила, что, по данным ЦБ, 45,6% задолженности россиян по займам приходится на граждан с ПДН больше 80%, то есть тех, кто отдает на погашение ссуд свыше 80% своего ежемесячного дохода. Еще на 42,7% портфеля МФО не распространялись требования по расчету ПДН — это займы на сумму меньше 10 тыс. рублей.

ЦБ пристально следит за соблюдением ПДН — маловероятно, что доля заемщиков с большим количеством договоров означает избыточную закредитованность, считает директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева.