Кредиторы смогут получить имущество исключенного из ЕГРЮЛ должника

Верховный суд РФ признал право кредитора вычеркнутой из ЕГРЮЛ организации требовать распределения ее активов, пишет «Коммерсант», уточняя, что ему не нужно предварительно просуживать долг, достаточно подтвердить суду свою заинтересованность и наличие имущества у ликвидированного должника.

ВС рассмотрел вопрос о процедуре распределения активов компании после ее ликвидации. В июле 2019 года ООО «Прайд-М» исключили из ЕГРЮЛ по причине недостоверности информации в реестре, у компании оставались долги перед ООО «Монумент Девелопмент». Когда «Монумент Девелопмент» сам обанкротился, его конкурсный управляющий попросил суд назначить процедуру распределения обнаруженного имущества «Прайд-М».

Но арбитражные суды трех инстанций отклонили иск, посчитав недоказанным, что «Прайд-М» не вернула долг до ликвидации. Также суды обратили внимание, что с истечения срока возврата займа до ликвидации прошло два года, то есть кредитор не проявил «достаточной заботливости» о долге.

Управляющий пожаловался в ВС, настаивая, что ликвидация компании в административном порядке «затрагивает гарантии кредиторов на удовлетворение их требований». Долг «Прайд-М» составляет 18,44 млн рублей, среди имущества обнаружено 305 земельных участков стоимостью 241 млн рублей, говорится в жалобе. «Монумент Девелопмент» не смог заявить о требованиях, так как сам начал банкротиться, а управляющего назначили лишь в январе 2019 года. Доводы жалобы поддержал обанкротившийся «М2М Прайвет-банк» (в лице Агентства по страхованию вкладов), который был единственным владельцем «Прайд-М». В итоге дело передали в экономколлегию, которая отправила его на новое рассмотрение.

В опубликованном 4 февраля определении ВС отметил, что Гражданский кодекс РФ предписывает обосновать заинтересованность лица, требующего введения процедуры распределения имущества. Но, продолжила коллегия, судебный акт о взыскании долга для этого необязателен, поскольку само по себе введение процедуры еще не признает обоснованными требования заявителя. По мнению ВС, наличие или отсутствие задолженности может потом установить суд при рассмотрении заявления кредитора уже в рамках процедуры.

В подтверждение заинтересованности конкурсный управляющий указывал на отсутствие сведений о погашении долга и наличие земли у «Прайд-М», по данным Росреестра. Поскольку «Прайд-М» исключили из ЕГРЮЛ без проведения ликвидационных мероприятий, в течение пяти лет с этого события кредитор может обратиться в суд за распределением имущества, отметила экономколлегия. Отказ судов «привел к нивелированию целей законодателя», закрепившего новую процедуру, «что нарушило права кредиторов должника».

Руководитель группы сопровождения проектов РКТ Ирина Беседовская говорит, что налоговики часто исключают юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений. «При такой ликвидации компания вычеркивается из реестра в ускоренном порядке, часто это происходит в течение полутора-двух месяцев. Кредиторы таких юрлиц могут просто не успеть отследить процедуру ликвидации должника, чтобы своевременно принять меры по взысканию долга», — добавил управляющий партнер АБ «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин.