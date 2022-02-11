Росфинмониторинг сможет получить доступ к данным россиян из отдела ЗАГС

Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, пишут «Известия». Такую инициативу планируется внести в Госдуму в июне, следует из плана законопроектной деятельности правительства.

ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018-го, его оператором стала Федеральная налоговая служба. Он содержит сведения начиная с 1926 года о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, усыновлении, установлении отцовства и смене имени. Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Отдельную информацию вправе запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, «ДОМ.РФ», региональные и муниципальные органы.

Законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга в части получения сведений из реестра уже разработан и внесен в правительство 2 февраля, сообщили в службе. Сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра необходимы для выполнения функций, в том числе связанных с установлением лиц, причастных к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и другим уголовно наказуемым деяниям, пояснили в финразведке. Там добавили, что данные из ЕГР ЗАГС также пригодятся при проведении антикоррупционных проверок.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — считают в службе. Там констатировали, что сейчас правовые основания для предоставления службе сведений из реестра отсутствуют. Эта проблема была выявлена по результатам мониторинга правоприменения «антиотмывочного» закона.

Расширение перечня органов, имеющих доступ к реестру ЗАГС, по общему правилу, повышает риски утечек персональных данных, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Несмотря на то, что информация в базе не критически значимая и ее нельзя напрямую монетизировать, она тем не менее может помочь мошенникам, в частности, телефонным, втереться в доверие жертв, предположил эксперт. «Могут появиться схемы, связанные именно с этими сведениями. Например, в отношении людей, которые недавно заключили брак», — допустил аналитик.

Сами по себе данные ЕГР ЗАГС не имеют особой ценности, так как в них отсутствует платежная и иная высокочувствительная информация, согласился директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. Инициатива поможет более качественно противодействовать, например, мошенникам, использующим данные уже умершего человека для получения микрозаймов, и другим подобным махинациям, спрогнозировал эксперт.

Предлагаемые изменения вполне логичны, ожидаемы и обусловлены цифровизацией экономики и госуправления, полагает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Она подчеркнула, что в рамках планируемого законопроекта сбор дополнительных сведений о россиянах не предусмотрен. По ее мнению, информация в реестре в целом может быть полезна Росфинмониторингу для повышения безопасности и эффективности работы ведомства, но вопрос о своевременности этой меры «может обсуждаться».