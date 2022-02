Инвестдайджест Банки.ру: обнадеживающий рост на рынках, а на СПБ Бирже теперь торгуют по выходным

Падение перешло в рост. Причины разные, а динамика рынков России и США совпадает. Российские торговые площадки продолжают расширять возможности и предложение: СПБ Биржа начала торги в выходные, а Московская — добавила несколько фьючерсов на российские акции.

В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей потенциалом роста выделялась банковская группа TCS.

События, которые влияют на мир инвестиций

Очередная вспышка геополитической напряженности, которую стороны сейчас пытаются снять дипломатическими усилиями.

Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%, а Минфин отложил закупку валюты по бюджетному правилу на неопределенный срок.

Публикация статистики по рекордной за 40 лет в США инфляции вызвало падение акций на американском рынке.

Валюта

Аналитики Газпромбанка напоминают, что всю позитивную динамику российской валюты в течение недели поддерживают высокие цены на нефть, остановленная закупка валюты в рамках бюджетного правила и подъем ключевой ставки ЦБ России до 9,5%.

В понедельник рублю удалось завершить торги небольшим ростом в пределах 0,5%, попав в этот день в тройку лучших среди валют развивающихся стран, отмечают аналитики «Локо-Инвеста».

На текущую неделю большинство аналитиков дают похожие границы колебаний курса. В «Открытии» считают, что он будет колебаться между 77,5 и 75 рублями, причем ближе к нижней границе. Газпромбанк ждет 75,5—77,5 рубля за доллар при отсутствии негативных новостей.

На более отдаленную перспективу специалисты голландского банка ING при позитивном сценарии обозначают диапазон 72—75,5 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

TCS Group (TCS), 12 месяцев. Целевая цена — 8 000 рублей. Потенциал роста — 50% («Атон», аналитик Михаил Ганелин)

Аналитик «Атона» считает, что акции TCS Group интересны для долгосрочных инвестиций. Их недавняя коррекция на 42% с максимумов ноября 2021-го не влияет на фундаментальные показатели и развитие компании. Целевая цена, которую выставили в «Атоне», предполагает дисконт 40% к мировым аналогам. Аналитик пишет, что некоторые из стратегических задач на 2023 год, например размер клиентской базы или рост прибыли, с большой вероятностью будут достигнуты уже в 2022 году.

Московская биржа (MOEX), 12 месяцев. Целевая цена — 208,5 рубля. Потенциал роста — 48% («Фридом Финанс»)

Консервативные прогнозы инвестдомов предполагают 5-процентное увеличение комиссионных доходов биржи в 2022-м. В частности, по мнению аналитиков «Фридома», эта тенденция будет отражена уже в отчетности за I квартал. Увеличение торговых оборотов указывает на двузначные темпы повышения комиссий. Процентные доходы, которые напрямую зависят от объема активов и ключевой ставки, в текущем году могут повыситься на 70% на фоне ужесточения монетарной политики Банка России.

«Роснефть» (ROSN), 12 месяцев. Целевая цена — 850 рублей. Потенциал роста — 49% (Газпромбанк, аналитик Александр Корнеев)

Финансовые результаты компании в квартальном отчете практически совпали с прогнозами банка. В 2022 году «Роснефть» рассчитывает на устойчивый рост добычи в соответствии с выделенной ей квотой ОПЕК+. Руководство компании подтвердило планы на увеличение расходов на сегмент переработки, поскольку намерено использовать налоговые льготы для программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов в России. Реализация проекта «Восток Ойл» — ключевого драйвера стоимости акций компании — идет в соответствии с графиком.

«Русал» (RUAL), 12 месяцев. Целевая цена — 116 рублей. Потенциал роста — 47% («Синара», аналитик Дмитрий Смолин)

Цена на акции компании вырастет вслед за подорожанием алюминия на товарном рынке, пишет аналитик «Синары». На глобальном рынке в 2021 году зафиксирован дефицит в размере 1,2 млн тонн. Некоторые европейские алюминиевые заводы сейчас испытывают трудности в связи с ростом стоимости выплавки и отрицательной рентабельностью, что обусловлено высокими ценами на газ и уголь. Аналитик «Синары» ожидает, что дефицит на глобальном рынке в 2022 году может достичь около 1,5—2 млн тонн алюминия. С начала года цены на него показывает наилучшую динамику по сравнению с другими металлами.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Walt Disney Company (DIS), 12 месяцев. Целевая цена — 205 долларов. Потенциал роста — 33,6% («Фридом Финанс», аналитик Михаил Денисламов)

«Фридом Финанс» поднял целевую цену акций компании после сильного квартального отчета Walt Disney Company. Финансовые результаты связаны с опережающим восстановлением бизнеса парков развлечений.

В пользу инвестиционной привлекательности компании для инвесторов говорят:

Продолжение восстановления работы доходных направлений бизнеса. Темпы роста выручки по итогам финансового 2022 года составят 24—26%, а не 3%, как в финансовом 2021-м, который закончился в сентябре.

Рост в стриминге будет связан с выходом уже летом на рынки в 42 новых странах. Количество подписчиков к концу сентября может вырасти до 154—156 млн. В графике премьер (по вселенной Marvel и Star Wars) много ожидаемых фильмов.

Выручка парков развлечений и морских круизов от Disney будет расти из-за смещения потребительских расходов с товаров на услуги.

Компания, по словам гендиректора Disney, видит возможности для роста в спортивном контенте и ставках на спорт, играх. Компания займется усилением позиций в IT и программном обеспечении.

Goodyear (GT), шесть месяцев. Целевая цена — 26 долларов. Потенциал роста — 62% («ВТБ Капитал»)

У глобального производителя покрышек, по мнению аналитиков, несколько причин для роста цен на акции:

Позитивный прогноз продаж.

Уровень безработицы в США сокращается, и компания рассчитывает решить проблему своей потребности в рабочей силе.

Дисконт к исторической оценке. Компания торгуется по прогнозному P/E (отношение цены акции к прибыли) на 40% ниже по сравнению со средним значением за последние пять лет.

Shell (SHEL), 12 месяцев. Целевая цена — 59,1 доллара. Потенциал роста — 50% («Открытие», аналитик Алексей Кокин)

Аналитик обращает внимание, что из-за роста цен на нефть у индекса S&P 500 сменилась лидирующая по росту отрасль, теперь это энергетика. Она прибавила 23,88%, а финансы — 4,89%, тогда как сам S&P 500 снизился на 3,76%. И это связано не столько с восстановлением мировой экономики, сколько с дефицитом нефти, к которому привели недостаточные инвестиции в развитие отрасли и политика ОПЕК+. Сырьевые активы в целом и нефть в частности традиционно выступают одними из главных бенефициаров инфляции. Энергетические компании заметно упрочили свое финансовое положение, и многие из них запускают программы обратного выкупа. У Shell она составляет рекордные для отрасли 8,5 млрд долларов. Это решение и конъюнктура рынка приведут к росту цены на акции SHEL.

Новые инструменты на российских биржах

Комитет по развитию рынка иностранных ценных бумаг СПБ Биржи утвердил время проведения торгов ценными бумагами по субботам и воскресеньям — с 10:00 до 19:00. Торги в выходные дни станут частью дополнительной утренней торговой сессии понедельника. На них будут представлены те же бумаги, и расчеты по сделкам будут проводиться так, как будто они были совершены утром в понедельник.

Московская биржа не будет проводить 21 февраля 2022 года торги акциями иностранных компаний в связи с праздничным неторговым днем в США. Расчеты в долларах и рублях по сделкам с акциями американских компаний проводиться не будут, как и расчеты по сделкам в долларах для прочих ценных бумаг, допущенных к торгам в американской валюте.

На Мосбирже начались торги паями фонда «Арсагера — фонд акций» (RU000A0HGNG6). Сам фонд старый, его инвестиционную историю трейдер может изучить до 2007 года, просто теперь его паи можно приобрести не только в компании, но и на бирже. В составе портфеля фонда в основном долевые бумаги отечественных компаний энергетической и нефтегазовой отраслей. В обращение вышли и акции ETF на акции компаний экосистемы блокчейн (FINEX BLOCKCHAIN UCITS ETF, тикер FXBC).

В секции срочного рынка Московской биржи стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний: «Газпром нефть», ГК «Самолет», «Детский мир», «Мечел», «Русал», «Россети», СПБ Биржа, «ФосАгро». Общее число контрактов на акции российских и иностранных компаний теперь выросло до 37. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день.

СПБ Биржа предупредила о предстоящем делистинге акций голландского доставщика еды Just Eat Takeaway.com (GRUB), который работает в 14 европейских странах и Израиле. Это связано с началом делистинга компании на американской NASDAQ. Эмитент намеревается подать форму Form 25 в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) для исключения своих депозитарных расписок к концу I квартала 2022 года.