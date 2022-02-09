Инвестдайджест Банки.ру: евро подрос к доллару, а биржа выпустила серию фьючерсов на отрасли российского рынка

Рынки России и США на паузе: отечественные инвесторы ждут ясности политических горизонтов и решений Центробанка по ключевой ставке, а американцы гадают, на сколько поднимет ставку Федеральная резервная система. Евро дорожает к доллару. Российские биржи продолжают выводить на рынок новые инструменты, в их числе — фьючерсы на отраслевые индексы Мосбиржи.

В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей потенциалом роста выделялась отечественная компания Fix Price.

События, которые влияют на мир инвестиций

Геополитическое напряжение почти не заметно на фоне спортивных новостей Олимпиады. Но акции банков и нефтегазовых компаний в России торгуются в боковике, ожидая снятия дипломатических противоречий.

Аналитики ждут очередного повышения ключевой ставки в России — до 9,5%. Используя этот механизм, Банк России поддерживает рубль и рынки.

Европейский центральный банк объявил, что не может исключать рост ставки в 2022 году. За евро почти сразу стали давать 1,14 доллара (на 2 цента больше, чем неделю назад).

Валюта



Аналитики банка Raiffeisen отмечают, что за прошлую неделю рубль фактически отыграл потери в цене, понесенные за предыдущие недели, и укрепился на 2,6% до уровня 75,8 рубля за доллар. Ключевыми факторами такого движения они считают приостановку интервенций ЦБ на валютном рынке (дата их возобновления пока неизвестна) и отсутствие негатива на геополитическом фронте.

Банк «Открытие» в своем обзоре валютного рынка отмечает, что есть сигналы, говорящие о сокращении геополитической напряженности и подготовке почвы для возвращения курса к 75 рублям за доллар США.

Анализируя поведение рубля, эксперты «Локо-Инвеста» говорят о том, что оптимизма им добавляют цены на нефть (на прошлой неделе цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2%, до 92,74 доллара за баррель) и предстоящее 11 февраля заседание Банка России, где регулятор объявит о своем решении по изменению ключевой ставки. От этого заседания большинство аналитиков ждут повышения ставки на 1 процентный пункт (до 9,5%). Наиболее вероятным в ближайшие дни в «Локо-Инвесте» видят курс в диапазоне 74,5—76,5 рубля за доллар.

По оценкам «Открытие Research», в настоящий момент отклонение курса от уровня, основанного исключительно на экономических факторах, оценивается в 6—8%. В отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей, полагают эксперты группы. Но, по их мнению, геополитическая неопределенность и смена настроений на рынке в ближайшее время — с перерывом на Олимпиаду — сохранятся. А заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны в «Открытии» ожидают сохранения курса на уровнях 75—76 рублей за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

TCS Group (TCS), 12 месяцев. Целевая цена — 7 500 рублей. Потенциал роста — 52% («Синара»)

Аналитики «Синары» считают падение цены акций Тинькофф Банка с максимумов ноября 2021 года чрезмерным. Они указывают на стабильно высокую рентабельность собственного капитала в 40%+ и способность завоевывать доли рынка, адаптируясь к изменению среды. С учетом возросших рисков (среди них геополитические риски, ослабление экономики) целевая цена понижена на 13% (с 8 600 до 7 500 рублей за акцию).

Катализаторами роста цен TCS, по мнению аналитиков, могут стать объявление финансовых результатов за 2021 год и прогноз на 2022 год, которые ожидаются 10 марта, а также обновление стратегии во II квартале 2022 года (аналитики «Синары» считают, что цели будут повышены).

«Мать и дитя» (MDMG), шесть месяцев. Целевая цена — 900 рублей. Потенциал роста — 18% («ВТБ Капитал»)

Причины роста:

Сильные финансовые результаты: за девять месяцев 2021 года выручка компании увеличилась на 44% (к аналогичному периоду 2020 года), все направления продемонстрировали двузначные темпы роста на фоне роста загрузки и среднего чека.

Рост загрузки коечного фонда и ввод в эксплуатацию новых госпиталей. В январе компания открыла многофункциональный госпиталь в Санкт-Петербурге. Менеджмент планирует открытие второго госпиталя в Тюмени в I квартале 2022 года, а в следующем году — расширение комплекса в Лапино и запуск госпиталя в Домодедово.

Акции компании торгуются с дисконтом в 32—51% к аналогам на развивающихся рынках и с дисконтом в 35% к своему среднему пятилетнему значению P/E (отношение цены акции к выручке).

«Полиметалл» (POLY), 12 месяцев. Целевая цена — 1 656 рублей. Потенциал роста — 53% («Велес Капитал», аналитик Сергей Жителев)

Аналитик «Велес Капитала» отмечает, что на фоне сохранения мировых цен на золото на комфортном уровне выше 1 800 долларов за унцию акции российских золотодобытчиков продемонстрировали резкое падение. Он указывает, что бумаги золотодобывающих компаний, являясь защитным активом, позволят сгладить и сбалансировать динамику портфеля для инвесторов. В 2022 году в условиях умеренной динамики цен на золото и роста производства он ожидает дивиденда в 92 рубля на акцию «Полиметалла», что обеспечит доходность на уровне 7,9%. Дивидендная доходность компании превышает показатель «Полюса» (6,2%) и большинства золотодобытчиков из развитых (2%) и развивающихся (1,7%) стран. И это, по мнению Сергея Жителева, является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности бумаг «Полиметалла».

«Магнит» (MGNT), 12 месяцев. Целевая цена — 7 700 рублей. Потенциал роста — 48% («Газпромбанк», аналитик Марат Ибрагимов)

«Магнит» опубликовал финансовые результаты за IV квартал. Как отмечает аналитик, продажи, а также валовая и операционная рентабельность продолжили расти.

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Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Amazon (AMZN), 12 месяцев. Целевая цена — 3 800 долларов. Потенциал роста — 20,3% («Открытие», аналитик Иван Авсейко)

Прогноз компании Amazon на I квартал 2022 года указывает на некоторое замедление темпов развития бизнеса, но долгосрочные драйверы и перспективы роста остаются в силе, пишет аналитик. По отчетности за IV квартал 2021 года, общая выручка Amazon за тот период выросла на 9% в годовом исчислении до 137,4 млрд долларов.

Выручка облачного подразделения (Amazon Web Services, AWS) выросла на 40% год к году, достигнув 17,8 млрд долларов. Доходы от сегмента рекламы увеличились на 32% до 9,7 млрд долларов. По мнению аналитика, реклама и AWS являются ключевыми долгосрочными драйверами акций компании.

Micron Technology (MU), один-два месяца. Целевая цена — 100 долларов. Потенциал роста — 23,2% («Финам»)

Компания Micron Technology, производящая полупроводниковую продукцию, увеличила чистую прибыль более чем на 100%. Аналитики «Финама» считают, что она восстановила нормальную работу всех подразделений после пандемии и продолжает наращивать финансовые показатели. 30 марта ожидается публикация отчетности за IV квартал 2021 года, которая может оказаться лучше ожиданий и прогнозов аналитиков.

Snap (SNAP), 12 месяцев. Целевая цена — 70 долларов. Потенциал роста — 84,7% («Фридом Финанс», аналитик Михаил Денисламов)

Сильным драйвером роста компании стало расширение глобальной активной аудитории соцсети (DAU) до 319 млн человек, что на 2 млн выше ожиданий аналитиков и на 13 млн лучше показателя предыдущего квартала. Темпы расширения аудитории на развитых рынках, значительный прирост в развивающихся регионах подтверждают, что Snapchat выдерживает конкуренцию с TikTok намного лучше, чем Facebook или Instagram, пишет аналитик.

На публикацию отчета акции Snap отреагировали ростом котировок на 50—60%. Михаил Денисламов считает, что за резким ростом котировок может последовать краткосрочная консолидация или коррекция, но затем акции вернутся к восходящему тренду.

Advanced Micro Devices (AMD), 12 месяцев. Целевая цена — 153,3 доллара. Потенциал роста — 24,9% (Россельхозбанк)

AMD продолжила тренд компаний из сектора производителей полупроводников и представила сильные финансовые результаты за IV квартал. Менеджмент назвал основным драйвером роста внедрение новых процессоров EPYC для серверов и дата-центров. Именно этот продукт, наряду с облачными технологиями, позволит компании запустить новое поколение сервисов для ПК и видеоигр, что поддержит финансовые результаты в 2022 году.

Доля AMD на глобальном рынке центральных процессоров превышает 40%, на рынке центральных процессоров для потребительской электроники — 25%, основными конкурентами выступают Intel и Nvidia.

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Новые инструменты на российских биржах

На СПБ Бирже начались торги акциями Constellation Energy Corporation (тикер CEG). Компания предоставляет электроэнергию, природный газ и услуги по управлению энергопотреблением для 2 млн клиентов на территории США.

С 7 февраля на той же площадке расширен список ценных бумаг, доступных для торговли на утренних торгах (с 07:00 до 10:00 мск), на 46 наименований. Среди этих акций Booking Holdings (BKNG), British American Tobacco (BTI), Coinbase (COIN), Ford Motor (F), Starbucks (SBUX), The Coca-Cola Company (KO), BMW (BMW), Volkswagen (VOW3), Lufthansa (LHA), TCS Group (TCS), «Газпром» (GAZP) и «Магнит» (MGNT).

На Московской бирже вышли в обращение паи трех фондов. «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций» (тикер GPBR) инвестирует в облигации российских эмитентов с высоким кредитным качеством и целевой дюрацией (срок до погашения облигации) три года. «Газпромбанк — Фонд глобальных активов» (GPBW) позволяет инвестировать в диверсифицированную корзину валютных активов, включающую акции, входящие в индекс S&P 500, еврооблигации эмитентов из развивающихся стран и акции золотодобывающих компаний. «Газпромбанк — Акции китайских компаний» (GPBC) инвестирует в акции топ-50 эмитентов по капитализации, обращающиеся на Гонконгской фондовой бирже.

Фонд «Технологии будущего» (SCFT), паи которого тоже начали торговаться в Москве, инвестирует в акции иностранного фонда ARK Innovation ETF под управлением Кэти Вуд, основательницы инвестиционной компании ARK Invest. В портфеле представлены акции 55 высокотехнологичных компаний, в том числе Tesla, Spotify, Roblox, Twitter, Zoom, Coinbase и других.

На срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсами на отраслевые индексы Московской биржи. Это индекс Мосбиржи нефти и газа (MOEXOG) — код контракта OGI, индекс Мосбиржи металлов и добычи (MOEXMM) — код контракта MMI, индекс Мосбиржи финансов (MOEXFN) — код контракта FNI, индекс Мосбиржи потребительского сектора (MOEXCN) — код контракта CNI. Новые контракты позволят открывать позиции на отдельные сектора российской экономики и предоставят дополнительные возможности хеджирования портфелей ценных бумаг. Предварительный размер гарантийного обеспечения по контрактам не превысит 1,5 тыс. рублей за один контракт. К торгам допущены фьючерсы со сроками исполнения в июне и сентябре 2022 года.