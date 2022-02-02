Инвестдайджест Банки.ру: российский рынок пытается расти, а на Мосбирже запущен первый фьючерс на столичную недвижимость

Хватит продавать — пора покупать, пока дешево, решили на прошлой неделе инвесторы на российском рынке акций. Рост может быть продолжен, если не будет мешать геополитика. Тем временем Московская биржа начала торги фьючерсом на индекс московской недвижимости «ДомКлик» (HOME), который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок.

В прошлом выпуске нашего дайджеста в топе идей выделялась вера американских аналитиков в «Газпром».

События, которые влияют на мир инвестиций

Резкое снижение геополитической напряженности: от непрерывной эскалации все просто устали.

Готовность ФРС повышать ставку запустила на рынке США сезон коррекции.

Незавершенный рост на российском фондовом рынке — угрозы вмешательства политики в экономику не дают его завершить.

Валюта

Аналитики компании «Локо-инвест» отмечают, что, несмотря на высокую изменчивость курса и накал геополитических страстей, рубль не стал аутсайдером прошлой недели, потеряв к доллару лишь около 0,5%.

К окончанию основной сессии 1 февраля доллар и евро потеряли около 0,9%, отступив до 76,6 и 86,3 рубля соответственно. «Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. При этом пара доллар/рубль торгуется выше уровней, обоснованных с точки зрения фундаментальных факторов. Так, на наш взгляд, более адекватным выглядит отступление американской валюты в диапазон 73—75 рублей», — комментирует ситуацию в валютной секции главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

В Газпромбанке ожидают, что обменный курс на этой неделе будет колебаться в диапазоне 77—79 рублей за доллар. Специалисты «Локо-инвеста» согласны, но добавляют, что при отсутствии нового геополитического негатива могут быть предприняты попытки укрепления рубля и дальше, в диапазон 75—77 рублей за доллар.

Похожего мнения придерживаются и эксперты банка «Санкт-Петербург»: позитивные новости на фоне существенно выросших нефтяных цен позволят курсу USD/RUB впоследствии опуститься к 76,5 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

МТС (MTSS), 12 месяцев. Целевая цена — 384 рубля. Потенциал роста — 35,6% («Велес», аналитик Артем Михайлин)

Аналитику «Велеса» нравится постепенная трансформация бизнеса компании: на конец сентября 2021 года доля выручки от нетелекоммуникационных проектов уже вплотную приблизилась к 30%. Группа остается абсолютным лидером на рынке мобильной связи в России, это поддерживает новые направления бизнеса компании с точки зрения денежных потоков и доступности клиентской базы. Выплачиваются и щедрые дивиденды, пишет аналитик. Частичная монетизация ряда активов, включая продажу вышек и потенциальное IPO МТС Банка, позволит компании и дальше распределять значительные средства между акционерами.

ПИК (PIKK), 12 месяцев. Целевая цена — 1 500 рублей. Потенциал роста — 46% («Синара», Анастасия Егазарян)

Аналитик «Синары» отмечает сильные результаты IV квартала прошлого года и обращает внимание на то, что геополитическая напряженность (например, в 2014 году) приводила к росту спроса на недвижимость. И усиление интереса покупателей может повториться и в 2022-м. Рост ключевой ставки она не считает угрозой результатам компании из-за показавших эффективность собственных программ компании по субсидированию ставки ипотеки.

«НОВАТЭК» (NVTK), один — два месяца. Целевая цена — 2 000 рублей. Потенциал роста — 30% («Финам»)

Основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе компании, считают аналитики «Финама», является ее программа развития в сфере сжиженного природного газа (СПГ). К 2030 году компания планирует увеличить производство СПГ в 2,9—3,6 раза, до 57—70 млн тонн. Значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире.

Fix Price (FIXP), 12 месяцев. Целевая цена — 667,9 рубля. Потенциал роста — 50% («ВТБ капитал»)

Аналитики «ВТБ Капитала» обновили справедливую цену по акциям Fix Price. Причины роста:

выручка в 2022 году может увеличиться на 17%;

ожидаемая операционная прибыль более чем удвоится к 2026 году;

компания анонсировала обратный выкуп акций на 4 млрд рублей в течение следующих шести месяцев. Это более 1% акций по текущим котировкам.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Texas Instruments (TXN), 12 месяцев. Целевая цена — 200 долларов. Потенциал роста — 11,7% (Россельхозбанк)

Компания занимается производством полупроводников, микросхем, электроники, изделий на их основе. Пандемия и торговые войны привели к дефициту этой продукции на мировых рынках. Аналитики пишут, что компания не зависит от разрыва цепочки поставок, поскольку 80% производства сосредоточено на собственных заводах и лишь 20% отдано на аутсорсинг. В отрасли полупроводников Texas Instruments по объемам продаж занимает седьмое место, но отличается самыми высокими показателями прибыльности: за IV квартал прошлого года этот показатель составил 44,3% (для сравнения: у Microsoft, занимающей второе место в секторе по этому показателю, он составил 36,4%).

Intuit (INTU), один — два месяца. Целевая цена — 700 долларов. Потенциал роста — 30,9% («Финам»)

Аналитики «Финама» обращают внимание на эту компанию, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для финансового, бухгалтерского, налогового учета. Они ожидают хорошей финансовой отчетности, которая будет опубликована 24 февраля. Предварительно прогнозируется рост прибыли до 1,88 доллара на акцию (за квартал).

Salesforce (CRM), 12 месяцев. Целевая цена — 350 долларов. Потенциал роста — 50% («ВТБ капитал»)

Разработчик одноименной CRM-системы (облачной платформы для управления бизнес-процессами в сфере продаж, клиентского сервиса и цифрового маркетинга), которая предоставляется по подписке. Компания номер один в мире среди продавцов CRM-систем, занимает 23,9% глобального рынка (вторая по размеру продаж уже не дотягивает и до 5%). Причины роста:

увеличение спроса со стороны предприятий, ориентированных на развитие облачных технологий, искусственного интеллекта, а также автоматизация и интеграция со Slack, который компания купила в 2021 году.

компания агрессивно поглощает конкурентов, укрепляя положение на рынке и расширяя продуктовый портфель, при этом сохраняет долговую нагрузку на низком уровне: отношение чистого долга к EBITDA (прибыли до вычета налогов и амортизации) составляет всего 0,64.

Visa (V), 12 месяцев. Целевая цена — 276 долларов. Потенциал роста — 34% («Синара», аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина)

Согласно финансовым отчетам Visa за I квартал 2022 финансового года (он закончился у компании 31 декабря 2021 года), все сегменты Visa показали рост: выручка от платежных услуг и доходы от процессинга прибавили по 19% (по сравнению с таким же кварталом 2021 года). Продолжилось восстановление сегмента трансграничных трансакций Visa благодаря восстановлению мировой экономики и туристической отрасли. Выручка компании по этому направлению увеличилась на 50% год к году. Аналитики положительно оценили и рост операционной рентабельности до 70%, это выше заложенных в их модель 67%.

Новые инструменты на российских биржах

На СПБ Бирже в обращение поступили 40 новых акций. Самая известная компания, хотя известность эта и скандальная, — Nikola (NKLA, потенциал роста, по данным beststocks.ru, — 74%). Ее основатель Тревор Милтон сейчас обвиняется в мошенничестве и обмане акционеров. Цены на акции упали более чем в восемь раз от пиковых значений 2020 года (65 долларов), компания справляется и без отца-основателя, собирается запустить собственный завод в этом году, некоторые аналитики видят у акций потенциал.

Надежды на рост акций Agnico Eagle Mines Limited (AEM, потенциал роста — 55%), ведущей канадской золотодобывающей компании с рудниками в Канаде, Финляндии и Мексике, связаны с ее политикой не торговать еще не добытым золотом.

Американская компания Cryoport (CYRX, потенциал роста — 97%) специализируется на доставке вакцин и лекарств, требующих охлаждения с выдерживанием точных температурных уровней. Бразильская StoneCo (STNE, потенциал роста — 60%) известна тем, что в нее инвестировали структуры Уоррена Баффета и Кэти Вуд. Это финтех-компания оказывает услуги по проведению электронных платежей, связывая между собой банки, онлайн-магазины и мобильные приложения. Компания Rent-A-Center (RCII, потенциал роста — 45%) сдает в аренду мебель и электронику. Ее целевая аудитория — люди с низкими доходами, которые по этой причине не могут получить в банке кредит на приобретение кухни или музыкального центра и соглашаются на аренду с помесячной оплатой.

Мосбиржа запустила торги фьючерсом на Индекс московской недвижимости «ДомКлик» (HOME), который рассчитывается на основании реальных ипотечных сделок. Для его вычисления применяют стоимость фактически проданных квартир в многоэтажных жилых домах, без учета элитного жилья, которое стоит более 30 млн рублей. Цена контракта — стоимость 0,1 квадратного метра недвижимости (около 25 тыс. рублей). К торгам допущены контракты с исполнением в марте и июне 2022 года. Ценой исполнения станет последнее значение индекса перед днем исполнения контракта.