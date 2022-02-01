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Обзор рынков от Банки.ру: рубль продолжает отыгрывать январские потери

01.02.2022 18:32
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Источник
Banki.ru

Во вторник российский фондовый рынок не смог продолжить восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне.

Поддержку нашим бумагам оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после уверенного роста днем ранее в ходе первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. При этом некоторое давление на наш рынок оказала динамика цен на нефть — ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 0,7%, торгуясь в районе 88,6 доллара за баррель.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,1%, сохранив позиции под уровнем 3 550 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ЛСР и VK, выросшие на 4,3% и 1,8% соответственно. Хуже рынка торговались акции «РусГидро» и «Россетей», потерявшие 3,1% и 2,9%. На старте торгов российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восходящей динамики, в результате чего индекс Мосбиржи утром вышел выше 3 550 пунктов и в ходе торгов пытался удержать позиции над этой отметкой. Однако к окончанию дня на ухудшении внешнего фона продажи в российских акциях активизировались, что привело к компенсации большей части утреннего роста. В результате индекс Мосбиржи так и не смог закрепиться выше 3 550 пунктов, что стало бы подтверждением сценария восстановления с целями в районе 3 800—3 900 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,9%, отступив до 76,6 и 86,3 рубля соответственно. Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. При этом пара доллар/рубль торгуется выше уровней, обоснованных с точки зрения фундаментальных факторов. Так, на наш взгляд, более адекватным выглядит отступление американской валюты в диапазон 73—75 рублей. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности ожидаем, что уже в рамках этой недели доллар может отступить к верхней границе данного коридора.

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