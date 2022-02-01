Обзор рынков от Банки.ру: рубль продолжает отыгрывать январские потери

Во вторник российский фондовый рынок не смог продолжить восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне.

Поддержку нашим бумагам оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,1%, а в США после уверенного роста днем ранее в ходе первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,2% и 0,4% соответственно. При этом некоторое давление на наш рынок оказала динамика цен на нефть — ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 0,7%, торгуясь в районе 88,6 доллара за баррель.

На таком фоне к 18:00 мск индекс Мосбиржи прибавил лишь 0,1%, сохранив позиции под уровнем 3 550 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ЛСР и VK, выросшие на 4,3% и 1,8% соответственно. Хуже рынка торговались акции «РусГидро» и «Россетей», потерявшие 3,1% и 2,9%. На старте торгов российский фондовый рынок предпринял попытку продолжения восходящей динамики, в результате чего индекс Мосбиржи утром вышел выше 3 550 пунктов и в ходе торгов пытался удержать позиции над этой отметкой. Однако к окончанию дня на ухудшении внешнего фона продажи в российских акциях активизировались, что привело к компенсации большей части утреннего роста. В результате индекс Мосбиржи так и не смог закрепиться выше 3 550 пунктов, что стало бы подтверждением сценария восстановления с целями в районе 3 800—3 900 пунктов.

В валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,9%, отступив до 76,6 и 86,3 рубля соответственно. Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны снижения геополитических рисков и уровней рынка энергоносителей, несмотря на некоторое снижение цен на нефть в рамках сегодняшней сессии. При этом пара доллар/рубль торгуется выше уровней, обоснованных с точки зрения фундаментальных факторов. Так, на наш взгляд, более адекватным выглядит отступление американской валюты в диапазон 73—75 рублей. В случае дальнейшего снижения геополитической напряженности ожидаем, что уже в рамках этой недели доллар может отступить к верхней границе данного коридора.