Молодежи хотят выделить по 10 тыс. рублей на стартовый пенсионный капитал

К пенсионной реформе планируется привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей, который предлагает выделить им по 10 тыс. рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе.

Проблема с пенсионными накоплениями в рамках ОПС, на формирование которых работодатели отчисляли 6% из фонда оплаты труда, возникла после 2014 года, когда на них был объявлен мораторий. Средства идут на выплаты текущим пенсионерам, но остался вопрос, что делать с уже сформированными «капиталами». С 2016 года Центробанк и Минфин заявляют о новых схемах, а несколько лет назад президентом была в целом одобрена концепция перевода накоплений из ОПС в НПО на добровольной основе. Согласно дорожной карте Минфина по законопроектной деятельности, соответствующий документ должен быть подготовлен в этом году.

Минфин и ЦБ работают над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений, подтвердил 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждалась на форуме ВТБ, президент тогда поддержал эти идеи. «Мы сейчас работаем вместе с Банком России, у нас здесь общая позиция», — сказал он.

Свою позицию по этому вопросу подготовил и РСПП. Принципиальный момент, отраженный в документе, — организация выступает за передачу накоплений в собственность граждан и их стопроцентную трансформацию в стандартную схему НПО. Также РСПП поддерживает введение государственной системы гарантирования в НПО, возможность пополнения счета гражданином, а также предоставление отдельного налогового стимула для отчислений в размере 6% от дохода работников.

В предложениях РСПП есть новелла, касающаяся молодого поколения, которое вступило в трудовую жизнь, но осталось без накоплений в ОПС из-за моратория. Для формирования у них стартового капитала в добровольной системе государство должно пополнить «нулевые» счета суммой в 10 тыс. рублей, считают в РСПП.

Также отдельного внимания заслуживает предложение о софинансировании со стороны государства добровольных взносов граждан. Это поручение дал президент. О такой возможности говорили и представители Минфина, однако не раскрывали, каким образом может осуществляться подобное участие государства в формировании будущих пенсий граждан.

Как рассказали в РСПП, в качестве основного варианта обсуждается программа софинансирования, которая применяется к пенсионным накоплениям и в которую можно было вступить до 2015 года. Если человек сам перечисляет от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год, то государство удваивает эту сумму. «Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тысяч рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии, эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы», — пояснил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.