Россияне оценили стоимость необходимых на пенсии благ в 55,5 тыс. рублей в месяц

Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жилье, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, а также полноценное питание, свидетельствуют данные опроса «СберНПФ». Доход, необходимый для обеспечения этого набора благ, респонденты оценивают в 55,5 тыс. рублей в месяц в среднем по стране.

Отмечается, что год назад в рамках аналогичного исследования «СберНПФ» респонденты называли сумму в 45,6 тыс. рублей в месяц. Интересно, что сейчас мужчинам для нормальной и достойной жизни после окончания трудовой карьеры необходимо 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам — 51 тыс. рублей. Молодежь до 30 лет также хочет иметь на пенсии доход в 60 тыс. рублей в месяц, а те, кто уже вышел на заслуженный отдых (старше 60 лет), считают, что им достаточно ежемесячной суммы в 33 тыс. рублей.

Самый большой медианный доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей в месяц), петербуржцы (77,4 тыс. рублей), хабаровчане (74,6 тыс.), владивостокцы (73,8 тыс. рублей), тюменцы (68,8 тыс. рублей), красноярцы (66,3 тыс. рублей), иркутяне (62,9 тыс.), махачкалинцы (61,8 тыс. рублей), челябинцы (59,2 тыс.) и краснодарцы (59 тыс. рублей).

Меньше, чем в среднем по стране, на пенсии требуется астраханцам (42,1 тыс. рублей в месяц), пензенцам (42,9 тыс. рублей), саратовцам (49,1 тыс. рублей), челнинцам (45,3 тыс. рублей), оренбуржцам (47 тыс. рублей), барнаульцам (47,6 тыс. рублей), волгоградцам (47,8 тыс. рублей), рязанцам (48,8 тыс. рублей), ярославцам (48,2 тыс. рублей), ижевчанам (48,5 тыс. рублей), липчанам и саратовцам (по 49,1 тыс. рублей), а также нижегородцам (49,4 тыс. рублей).

По данным «СберНПФ», необходимым на пенсии россияне считают качественную медицину, включая платную (96%), наличие собственной квартиры или дома (94%) и современной бытовой техники (93%), полноценное питание не только дома, но и в кафе или ресторанах (91%), также свободный доступ к культурным ценностям (91%) и занятиям спортом или хобби (90%).

Прочие блага россияне считают менее важными для пенсионеров. Так, возможность путешествовать по России и миру необходима 82% опрошенных, а собственный автомобиль — 69%. Свободное время, техника для хобби и помощь по хозяйству респондентам еще менее интересны: о них упоминают лишь 28%, 26% и 20% россиян соответственно.

Примечательно, что доступ к основным благам в пенсионном возрасте для женщин важнее, чем для мужчин. Качественное медицинское обслуживание считают обязательным 97% россиянок и 93% россиян, наличие собственной квартиры — 95% и 91% соответственно, современную бытовую технику — 95% и 88% соответственно. Интересно, что от возраста респондентов предпочтения мало зависят: набор основных благ практически одинаков во всех группах.