ВЦИОМ: большинство российских семей не имеет сбережений

Более половины российских семей (64%) не имеет сбережений, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным исследования, сбережения есть у трети опрошенных россиян (33%), чаще накопления имеют граждане 18—24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%).

При этом большинство россиян, имеющих сбережения, принимают решение о сумме отложенных средств в зависимости от ситуации (86%), в то время как 8% откладывают в сбережения столько, сколько запланировали (14% среди жителей городов-миллионников).

Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения, чаще — 25—34-летние (63%). Более половины опрошенных делают накопления ситуативно, когда появляются деньги (54%), чаще — россияне от 45 лет и старше (45—59 лет — 62%, старше 60 лет — 63%).

За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть. Не приходилось тратить накопления внепланово 37% опрошенных (52% среди 18—24-летних).

Большинство россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69%), в то время как 27% опрошенных выразили согласие с данным утверждением.