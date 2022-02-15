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ВЦИОМ: большинство российских семей не имеет сбережений

15.02.2022 16:15
1 504
4 Время прочтения: 1 минута
ВЦИОМ: большинство российских семей не имеет сбережений
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Иллюстрация
Альберт Гарнелис/ТАСС
Источник
Banki.ru

Более половины российских семей (64%) не имеет сбережений, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным исследования, сбережения есть у трети опрошенных россиян (33%), чаще накопления имеют граждане 18—24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%).

При этом большинство россиян, имеющих сбережения, принимают решение о сумме отложенных средств в зависимости от ситуации (86%), в то время как 8% откладывают в сбережения столько, сколько запланировали (14% среди жителей городов-миллионников).

14.02.2022 17:50

Регулярно, раз в месяц или квартал, откладывают деньги 43% россиян, имеющих сбережения, чаще — 25—34-летние (63%). Более половины опрошенных делают накопления ситуативно, когда появляются деньги (54%), чаще — россияне от 45 лет и старше (45—59 лет — 62%, старше 60 лет — 63%).

За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды, из них только 6% потратили почти все сбережения, 20% — большую часть сбережений, 34% — меньшую часть. Не приходилось тратить накопления внепланово 37% опрошенных (52% среди 18—24-летних).

Большинство россиян, делающих накопления, не экономят на самом необходимом, чтобы откладывать деньги (69%), в то время как 27% опрошенных выразили согласие с данным утверждением.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
15.02.2022 16:25
<p>Это достижение 20 ти лет развития ? Или аналитика данных ФНС по налогам на вклады ? </p>
1
ugor
ugor
15.02.2022 17:01
<p>У большинства населения нет горячей воды,нормальных туалетов,нормальной медицины и др.</p>
0
IseeU
15.02.2022 18:07
<p>...зато готовы отказаться от 13й зарплаты (с)</p>
0
miter
15.02.2022 19:31
<p> чаще накопления имеют граждане 18—24 лет , дальше можно не читать</p>
0

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