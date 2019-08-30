Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
В 2019 году отечественный рынок автокредитования продолжил свой рост, однако полугодовые темпы наращивания банками-участниками своих портфелей нельзя назвать существенными: за период с января по июнь их совокупный прирост составил 3,5%, в то время как за аналогичный период 2018 года он был равен 7%, а за период с июля по декабрь 2018 года составлял 17,6%. Это является отражением общерыночного замедления динамики развития потребительского кредитования в РФ. Заметим при этом, что в годовом выражении (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) совокупный портфель банков-участников вырос более чем на 50%, в то время как его прирост за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года составлял только 30%.
По итогам первых шести месяцев 2019 года первое место по объему портфеля автокредитов вернула себе группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 111,5 млрд рублей. По итогам второго полугодия 2018 года первенство было у банка ВТБ, который в текущем рейтинге занял вторую позицию с портфелем в 110,8 млрд рублей. Третьей, как и в предыдущем рейтинге, стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 июля 2019 года 108,4 млрд рублей.
Состав наиболее «заавтокредитованных» банков от рейтинга к рейтингу не меняется: в их число по-прежнему входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус, Плюс Банк и БыстроБанк. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банков «Центр-Инвест», «Ак Барс» и «Россия». Также в число игроков с низкой долей автокредитов в портфеле кредитов физических лиц входит Тинькофф Банк, однако это не помешало ему показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении (285% и 2495% соответственно). Одной из ключевых причин такого успеха является разработка и внедрение банком с момента запуска в марте 2018 года данного направления ретейлового бизнеса собственной технологической платформы для работы с дилерами.
Отечественный рынок автокредитования является высоко монополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет менее 20%.
Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2019 года
Место в рейтинге
Банк
Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %
Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %
Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %
Динамика за полгода, %
Динамика за год, %
1
Группа Сбербанка России*
111,5
-
113,2
-
105,6
-
-1,5
5,5
в том числе Сбербанк России
0,1
0,00
3,3
0,05
4,2
0,08
-96,5
-97,2
в том числе Сетелем Банк
111,4
86,5
109,8
88,32
101,4
87,82
1,4
9,8
2
ВТБ
110,8
3,88
115,1
4,47
101,9
4,50
-3,7
8,7
3
Группа SG в России**
108,4
-
99,9
-
96,9
-
8,5
12,0
в том числе Русфинанс Банк
104,3
78,31
93,1
74,86
87,8
77,47
12,0
18,8
в том числе Росбанк
4,1
1,27
6,9
4,79
9,1
6,60
-39,2
-54,0
4
Совкомбанк
80,8
33,24
68,9
34,14
54,9
36,23
17,3
47,1
5
ЮниКредит Банк
55,6
32,07
52,3
50,8
35,62
6,3
9,4
6
Кредит Европа Банк
34,8
44,72
30,8
41,06
22.4
39,47
13,1
55,2
7
БМВ Банк
29,5
94,54
28,9
94,64
28,9
н/д
2,1
н/д
8
МС Банк Рус
23,9
100,00
20,4
100,00
15,1
100,00
17,2
57,8
9
Плюс Банк
18,1
97,89
19,5
97,98
18,2
97,33
-7,2
0,17
10
БыстроБанк
17,09
79,26
17,1
78,09
17,4
76,13
--0,2
-2,0
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».
** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексном трансакционном обслуживании клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в числе «отличников» Тинькофф Банк, БМВ Банк, Примсоцбанк и Энергобанк — доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга, как и рейтингом ранее, показали банк «Ак Барс» (88,7%) и Росбанк (92,37%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам прошедшего полугодия составил 17,23%, увеличившись за шесть месяцев на 0,33%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.
Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2019 года
Место
Банк
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей
Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, %
Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей
1
РНКБ
0,00
0,04
0,02
0,26
0,00
0,06
2
БМВ Банк
0,24
71,9
0,24
69,0
н/д
н/д
3
Тинькофф Банк
0,48
44,9
0,11
2,75
0,04
0,89
4
Примсоцбанк
0,5
9,01
0,3
4,75
1,6
19,4
5
Энергобанк
0,65
5,8
н/д
н/д
н/д
н/д
6
МС Банк Рус
1,13
269,4
0,47
96,0
0,39
79,6
7
Банк «Санкт-Петербург»
1,18
51,1
1,41
49,3
2,45
58,3
8
«Центр-Инвест»
4,11
49,3
н/д
н/д
3,6
59,8
9
Локо-Банк
6,09
579,3
5,90
534,4
8,97
812,8
10
Челябинвестбанк
6,29
12,4
5,83
14,1
5,59
15,0
За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 274 тыс. кредитов на сумму более 247 млрд рублей. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках повысился до уровня годичной давности и составил 32% (по результатам второго полугодия был равен 12%).
Впервые за последние два года лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, который смог обогнать по данным показателям Сетелем Банк и ВТБ. Данные о количестве предоставленных кредитов последним нам в данном рейтинге предоставлены не были, и третью позицию по этому показателю занял Совкомбанк. Также впервые в десятку крупнейших автобанков по данным параметрам вошел Тинькофф Банк: он занимает девятую строчку по объему выданных кредитов и шестую — по их количеству. Учитывая, что в настоящее время многие банки, не имеющие в своей продуктовой линейке автокредитов, проявляют интерес к развитию беззалогового автокредитования без каско, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе состав крупнейших автокредитных банков может измениться.
Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года
Место в рейтинге
Банк
Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей
1
Русфинанс Банк
45,6
2
Сетелем Банк
40,4
3
ВТБ
35,9
4
Совкомбанк
34,6
5
ЮниКредит Банк
18,6
6
Кредит Европа Банк
11,8
7
МС Банк Рус
9,8
8
БМВ Банк
9,7
9
Тинькофф Банк
7,8
10
БыстроБанк
6,7
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года
Место в рейтинге
Банк
Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. шт.
1
Русфинанс Банк
65,1
2
Сетелем Банк
54,9
3
Совкомбанк
53,7
4
Кредит Европа Банк
14,3
5
ЮниКредит Банк
14,1
6
Тинькофф Банк
14,09
7
МС Банк Рус
10,3
8
БыстроБанк
9,4
9
Плюс Банк
9,2
10
Балтинвестбанк
7,2
Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк, Плюс Банк и Примсоцбанк. Не кредитует б/у автомобили только банк «Россия». Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 13,31% годовых (по итогам второго полугодия 2018 года — 13,26% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 16,73% годовых (ранее — 15,07% годовых).
Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют Совкомбанк, Балтинвестбанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.
Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen и Datsun и Mercedes-Benz.
Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками в первом полугодии 2019 года отличались Сибирский и Дальневосточный ФО, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Северо-Кавказского и Центрального ФО.
Средняя сумма автокредита по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилась с 779,1 тыс. до 772,6 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Центральном и Северо-Кавказском ФО.
Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью, согласно полученным нами данным, пользуются автокредиты на 3—5 лет и более.
В первом полугодии 2019 года более 80% всех автозаймов выдавалось без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в целях сокращения времени на проведение сделки банки стараются максимально упростить процесс выдачи кредита, закладывая риски в повышенную ставку. По нашим расчетам, она составила 15,44% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,07% годовых.
«Несмотря на то что правительство в очередной раз продлило срок действия госпрограммы, ее доля в общем объеме и количестве выдач продолжает оставаться невысокой: 5% и 9% по итогам первого полугодия 2019 года соответственно. Для сравнения: на 1 июля 2017 года доля автозаймов с госсубсидией в общем объеме автокредитов составляла 34,8%, в количестве — 40,4%, а на 1 июля 2018 года — 14,2% и 19,8% соответственно. На наш взгляд, без введения субсидирования кредитным организациям части процентных ставок — так, как это действовало в России ранее, — госпрограмма в ее текущем виде (предоставление 10-процентной скидки при покупке первого автомобиля и для семей с детьми) так и будет иметь низкий спрос. Согласно предоставленным участниками нашего рейтинга данным, средняя ставка по льготным автокредитам по итогам первого полугодия 2019 года составила 14,48% годовых, в то время как базовая средняя ставка равна 14,2% годовых. Возможно, правительству стоит задуматься не только об очередном выделении дополнительного бюджета на эту программу, но и о пересмотре механизма ее действия», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Рейтинг составлен 29 августа 2019 года.
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру