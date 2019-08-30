Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В 2019 году отечественный рынок автокредитования продолжил свой рост, однако полугодовые темпы наращивания банками-участниками своих портфелей нельзя назвать существенными: за период с января по июнь их совокупный прирост составил 3,5%, в то время как за аналогичный период 2018 года он был равен 7%, а за период с июля по декабрь 2018 года составлял 17,6%. Это является отражением общерыночного замедления динамики развития потребительского кредитования в РФ. Заметим при этом, что в годовом выражении (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) совокупный портфель банков-участников вырос более чем на 50%, в то время как его прирост за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года составлял только 30%.

По итогам первых шести месяцев 2019 года первое место по объему портфеля автокредитов вернула себе группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 111,5 млрд рублей. По итогам второго полугодия 2018 года первенство было у банка ВТБ, который в текущем рейтинге занял вторую позицию с портфелем в 110,8 млрд рублей. Третьей, как и в предыдущем рейтинге, стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 июля 2019 года 108,4 млрд рублей.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков от рейтинга к рейтингу не меняется: в их число по-прежнему входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус, Плюс Банк и БыстроБанк. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банков «Центр-Инвест», «Ак Барс» и «Россия». Также в число игроков с низкой долей автокредитов в портфеле кредитов физических лиц входит Тинькофф Банк, однако это не помешало ему показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении (285% и 2495% соответственно). Одной из ключевых причин такого успеха является разработка и внедрение банком с момента запуска в марте 2018 года данного направления ретейлового бизнеса собственной технологической платформы для работы с дилерами.

Отечественный рынок автокредитования является высоко монополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет менее 20%.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге Банк Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, % Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, % Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, % Динамика за полгода, % Динамика за год, % 1 Группа Сбербанка России* 111,5 - 113,2 - 105,6 - -1,5 5,5 в том числе Сбербанк России 0,1 0,00 3,3 0,05 4,2 0,08 -96,5 -97,2 в том числе Сетелем Банк 111,4 86,5 109,8 88,32 101,4 87,82 1,4 9,8 2 ВТБ 110,8 3,88 115,1 4,47 101,9 4,50 -3,7 8,7 3 Группа SG в России** 108,4 - 99,9 - 96,9 - 8,5 12,0 в том числе Русфинанс Банк 104,3 78,31 93,1 74,86 87,8 77,47 12,0 18,8 в том числе Росбанк 4,1 1,27 6,9 4,79 9,1 6,60 -39,2 -54,0 4 Совкомбанк 80,8 33,24 68,9 34,14 54,9 36,23 17,3 47,1 5 ЮниКредит Банк 55,6 32,07 52,3 50,8 35,62 6,3 9,4 6 Кредит Европа Банк 34,8 44,72 30,8 41,06 22.4 39,47 13,1 55,2 7 БМВ Банк 29,5 94,54 28,9 94,64 28,9 н/д 2,1 н/д 8 МС Банк Рус 23,9 100,00 20,4 100,00 15,1 100,00 17,2 57,8 9 Плюс Банк 18,1 97,89 19,5 97,98 18,2 97,33 -7,2 0,17 10 БыстроБанк 17,09 79,26 17,1 78,09 17,4 76,13 --0,2 -2,0

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексном трансакционном обслуживании клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в числе «отличников» Тинькофф Банк, БМВ Банк, Примсоцбанк и Энергобанк — доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга, как и рейтингом ранее, показали банк «Ак Барс» (88,7%) и Росбанк (92,37%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам прошедшего полугодия составил 17,23%, увеличившись за шесть месяцев на 0,33%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2019 года

Место Банк Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, % Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей 1 РНКБ 0,00 0,04 0,02 0,26 0,00 0,06 2 БМВ Банк 0,24 71,9 0,24 69,0 н/д н/д 3 Тинькофф Банк 0,48 44,9 0,11 2,75 0,04 0,89 4 Примсоцбанк 0,5 9,01 0,3 4,75 1,6 19,4 5 Энергобанк 0,65 5,8 н/д н/д н/д н/д 6 МС Банк Рус 1,13 269,4 0,47 96,0 0,39 79,6 7 Банк «Санкт-Петербург» 1,18 51,1 1,41 49,3 2,45 58,3 8 «Центр-Инвест» 4,11 49,3 н/д н/д 3,6 59,8 9 Локо-Банк 6,09 579,3 5,90 534,4 8,97 812,8 10 Челябинвестбанк 6,29 12,4 5,83 14,1 5,59 15,0

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 274 тыс. кредитов на сумму более 247 млрд рублей. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках повысился до уровня годичной давности и составил 32% (по результатам второго полугодия был равен 12%).

Впервые за последние два года лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, который смог обогнать по данным показателям Сетелем Банк и ВТБ. Данные о количестве предоставленных кредитов последним нам в данном рейтинге предоставлены не были, и третью позицию по этому показателю занял Совкомбанк. Также впервые в десятку крупнейших автобанков по данным параметрам вошел Тинькофф Банк: он занимает девятую строчку по объему выданных кредитов и шестую — по их количеству. Учитывая, что в настоящее время многие банки, не имеющие в своей продуктовой линейке автокредитов, проявляют интерес к развитию беззалогового автокредитования без каско, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе состав крупнейших автокредитных банков может измениться.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге Банк Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей 1 Русфинанс Банк 45,6 2 Сетелем Банк 40,4 3 ВТБ 35,9 4 Совкомбанк 34,6 5 ЮниКредит Банк 18,6 6 Кредит Европа Банк 11,8 7 МС Банк Рус 9,8 8 БМВ Банк 9,7 9 Тинькофф Банк 7,8 10 БыстроБанк 6,7

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге Банк Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. шт. 1 Русфинанс Банк 65,1 2 Сетелем Банк 54,9 3 Совкомбанк 53,7 4 Кредит Европа Банк 14,3 5 ЮниКредит Банк 14,1 6 Тинькофф Банк 14,09 7 МС Банк Рус 10,3 8 БыстроБанк 9,4 9 Плюс Банк 9,2 10 Балтинвестбанк 7,2

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк, Плюс Банк и Примсоцбанк. Не кредитует б/у автомобили только банк «Россия». Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 13,31% годовых (по итогам второго полугодия 2018 года — 13,26% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 16,73% годовых (ранее — 15,07% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют Совкомбанк, Балтинвестбанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen и Datsun и Mercedes-Benz.





Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками в первом полугодии 2019 года отличались Сибирский и Дальневосточный ФО, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Северо-Кавказского и Центрального ФО.





Средняя сумма автокредита по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилась с 779,1 тыс. до 772,6 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Центральном и Северо-Кавказском ФО.

Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью, согласно полученным нами данным, пользуются автокредиты на 3—5 лет и более.

В первом полугодии 2019 года более 80% всех автозаймов выдавалось без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в целях сокращения времени на проведение сделки банки стараются максимально упростить процесс выдачи кредита, закладывая риски в повышенную ставку. По нашим расчетам, она составила 15,44% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,07% годовых.

«Несмотря на то что правительство в очередной раз продлило срок действия госпрограммы, ее доля в общем объеме и количестве выдач продолжает оставаться невысокой: 5% и 9% по итогам первого полугодия 2019 года соответственно. Для сравнения: на 1 июля 2017 года доля автозаймов с госсубсидией в общем объеме автокредитов составляла 34,8%, в количестве — 40,4%, а на 1 июля 2018 года — 14,2% и 19,8% соответственно. На наш взгляд, без введения субсидирования кредитным организациям части процентных ставок — так, как это действовало в России ранее, — госпрограмма в ее текущем виде (предоставление 10-процентной скидки при покупке первого автомобиля и для семей с детьми) так и будет иметь низкий спрос. Согласно предоставленным участниками нашего рейтинга данным, средняя ставка по льготным автокредитам по итогам первого полугодия 2019 года составила 14,48% годовых, в то время как базовая средняя ставка равна 14,2% годовых. Возможно, правительству стоит задуматься не только об очередном выделении дополнительного бюджета на эту программу, но и о пересмотре механизма ее действия», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 29 августа 2019 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру