Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2019 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в данном рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В 2019 году отечественный рынок автокредитования продолжил свой рост, однако полугодовые темпы наращивания банками-участниками своих портфелей нельзя назвать существенными: за период с января по июнь их совокупный прирост составил 3,5%, в то время как за аналогичный период 2018 года он был равен 7%, а за период с июля по декабрь 2018 года составлял 17,6%. Это является отражением общерыночного замедления динамики развития потребительского кредитования в РФ. Заметим при этом, что в годовом выражении (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) совокупный портфель банков-участников вырос более чем на 50%, в то время как его прирост за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года составлял только 30%.

По итогам первых шести месяцев 2019 года первое место по объему портфеля автокредитов вернула себе группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 111,5 млрд рублей. По итогам второго полугодия 2018 года первенство было у банка ВТБ, который в текущем рейтинге занял вторую позицию с портфелем в 110,8 млрд рублей. Третьей, как и в предыдущем рейтинге, стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 июля 2019 года 108,4 млрд рублей.

Состав наиболее «заавтокредитованных» банков от рейтинга к рейтингу не меняется: в их число по-прежнему входят Сетелем Банк, Русфинанс Банк, БМВ Банк, МС Банк Рус, Плюс Банк и БыстроБанк. Наименьшая же доля автокредитов в розничном кредитном портфеле отмечается у банков «Центр-Инвест», «Ак Барс» и «Россия». Также в число игроков с низкой долей автокредитов в портфеле кредитов физических лиц входит Тинькофф Банк, однако это не помешало ему показать наиболее существенные на рынке темпы прироста портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении (285% и 2495% соответственно). Одной из ключевых причин такого успеха является разработка и внедрение банком с момента запуска в марте 2018 года данного направления ретейлового бизнеса собственной технологической платформы для работы с дилерами.

Отечественный рынок автокредитования является высоко монополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет менее 20%.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %

Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

1

Группа Сбербанка России*

111,5

-

113,2

-

105,6

-

-1,5

5,5

в том числе Сбербанк России

0,1

0,00

3,3

0,05

4,2

0,08

-96,5

-97,2

в том числе Сетелем Банк

111,4

86,5

109,8

88,32

101,4

87,82

1,4

9,8

2

ВТБ

110,8

3,88

115,1

4,47

101,9

4,50

-3,7

8,7

3

Группа SG в России**

108,4

-

99,9

-

96,9

-

8,5

12,0

в том числе Русфинанс Банк

104,3

78,31

93,1

74,86

87,8

77,47

12,0

18,8

в том числе Росбанк

4,1

1,27

6,9

4,79

9,1

6,60

-39,2

-54,0

4

Совкомбанк

80,8

33,24

68,9

34,14

54,9

36,23

17,3

47,1

5

ЮниКредит Банк

55,6

32,07

52,3

50,8

35,62

6,3

9,4

6

Кредит Европа Банк

34,8

44,72

30,8

41,06

22.4

39,47

13,1

55,2

7

БМВ Банк

29,5

94,54

28,9

94,64

28,9

н/д

2,1

н/д

8

МС Банк Рус

23,9

100,00

20,4

100,00

15,1

100,00

17,2

57,8

9

Плюс Банк

18,1

97,89

19,5

97,98

18,2

97,33

-7,2

0,17

10

БыстроБанк

17,09

79,26

17,1

78,09

17,4

76,13

--0,2

-2,0

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексном трансакционном обслуживании клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов ожидаемо показал РНКБ, являющийся лидером по данному показателю на протяжении ряда наших предыдущих рейтингов. Также в числе «отличников» Тинькофф Банк, БМВ Банк, Примсоцбанк и Энергобанк — доля их просрочки не превышает 1%. Наибольшее значение по этому параметру среди всех участников рейтинга, как и рейтингом ранее, показали банк «Ак Барс» (88,7%) и Росбанк (92,37%). Средний показатель просрочки по банкам-участникам по итогам прошедшего полугодия составил 17,23%, увеличившись за шесть месяцев на 0,33%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2019 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей

1

РНКБ

0,00

0,04

0,02

0,26

0,00

0,06

2

БМВ Банк

0,24

71,9

0,24

69,0

н/д

н/д

3

Тинькофф Банк

0,48

44,9

0,11

2,75

0,04

0,89

4

Примсоцбанк

0,5

9,01

0,3

4,75

1,6

19,4

5

Энергобанк

0,65

5,8

н/д

н/д

н/д

н/д

6

МС Банк Рус

1,13

269,4

0,47

96,0

0,39

79,6

7

Банк «Санкт-Петербург»

1,18

51,1

1,41

49,3

2,45

58,3

8

«Центр-Инвест»

4,11

49,3

н/д

н/д

3,6

59,8

9

Локо-Банк

6,09

579,3

5,90

534,4

8,97

812,8

10

Челябинвестбанк

6,29

12,4

5,83

14,1

5,59

15,0

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 274 тыс. кредитов на сумму более 247 млрд рублей. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках повысился до уровня годичной давности и составил 32% (по результатам второго полугодия был равен 12%).

Впервые за последние два года лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк, который смог обогнать по данным показателям Сетелем Банк и ВТБ. Данные о количестве предоставленных кредитов последним нам в данном рейтинге предоставлены не были, и третью позицию по этому показателю занял Совкомбанк. Также впервые в десятку крупнейших автобанков по данным параметрам вошел Тинькофф Банк: он занимает девятую строчку по объему выданных кредитов и шестую — по их количеству. Учитывая, что в настоящее время многие банки, не имеющие в своей продуктовой линейке автокредитов, проявляют интерес к развитию беззалогового автокредитования без каско, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе состав крупнейших автокредитных банков может измениться.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей

1

Русфинанс Банк

45,6

2

Сетелем Банк

40,4

3

ВТБ

35,9

4

Совкомбанк

34,6

5

ЮниКредит Банк

18,6

6

Кредит Европа Банк

11,8

7

МС Банк Рус

9,8

8

БМВ Банк

9,7

9

Тинькофф Банк

7,8

10

БыстроБанк

6,7

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. шт.

1

Русфинанс Банк

65,1

2

Сетелем Банк

54,9

3

Совкомбанк

53,7

4

Кредит Европа Банк

14,3

5

ЮниКредит Банк

14,1

6

Тинькофф Банк

14,09

7

МС Банк Рус

10,3

8

БыстроБанк

9,4

9

Плюс Банк

9,2

10

Балтинвестбанк

7,2

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк, Плюс Банк и Примсоцбанк. Не кредитует б/у автомобили только банк «Россия». Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 13,31% годовых (по итогам второго полугодия 2018 года — 13,26% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 16,73% годовых (ранее — 15,07% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют Совкомбанк, Балтинвестбанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Самыми «кредитными» марками, на основании заполненных банками данных, по-прежнему являются BMW, Lada и Hyundai. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят Kia, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen и Datsun и Mercedes-Benz.


Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками в первом полугодии 2019 года отличались Сибирский и Дальневосточный ФО, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Северо-Кавказского и Центрального ФО.


Средняя сумма автокредита по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилась с 779,1 тыс. до 772,6 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Центральном и Северо-Кавказском ФО.

Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 20% несущественна. Наибольшей популярностью, согласно полученным нами данным, пользуются автокредиты на 3—5 лет и более.

В первом полугодии 2019 года более 80% всех автозаймов выдавалось без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в целях сокращения времени на проведение сделки банки стараются максимально упростить процесс выдачи кредита, закладывая риски в повышенную ставку. По нашим расчетам, она составила 15,44% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,07% годовых.

«Несмотря на то что правительство в очередной раз продлило срок действия госпрограммы, ее доля в общем объеме и количестве выдач продолжает оставаться невысокой: 5% и 9% по итогам первого полугодия 2019 года соответственно. Для сравнения: на 1 июля 2017 года доля автозаймов с госсубсидией в общем объеме автокредитов составляла 34,8%, в количестве — 40,4%, а на 1 июля 2018 года — 14,2% и 19,8% соответственно. На наш взгляд, без введения субсидирования кредитным организациям части процентных ставок — так, как это действовало в России ранее, — госпрограмма в ее текущем виде (предоставление 10-процентной скидки при покупке первого автомобиля и для семей с детьми) так и будет иметь низкий спрос. Согласно предоставленным участниками нашего рейтинга данным, средняя ставка по льготным автокредитам по итогам первого полугодия 2019 года составила 14,48% годовых, в то время как базовая средняя ставка равна 14,2% годовых. Возможно, правительству стоит задуматься не только об очередном выделении дополнительного бюджета на эту программу, но и о пересмотре механизма ее действия», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 29 августа 2019 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру