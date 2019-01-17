17.01.2019 10:30 813

Пенсионный фонд России обсуждает варианты изменения организационно-правовой формы. Среди них — преобразование фонда в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию, сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов.

«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например, некоммерческая организация и «государственный социальный фонд». Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — сказал Дроздов.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила до 1 апреля внести в правительство предложения об изменении статуса государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда ОМС (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС). Все три фонда функционируют на одной законодательной основе, и поэтому к ним необходим единый подход, указала вице-премьер. Занимая пост председателя Счетной палаты, Голикова выступала за объединение социальных фондов в единый государственный фонд.

«В первом квартале этого года мы должны представить свое видение в правительство Российской Федерации. То есть в течение нескольких месяцев мы должны будем концептуально определиться в данном вопросе, и только после этого можно будет уже говорить о том, что можем готовить какие-то законопроекты», — добавил председатель ПФР.

В интервью РБК в мае прошлого года вице-премьер говорила, что внебюджетные фонды, по сути, уже являются некоммерческими организациями, но это не определено законодательно. «Мы их [внебюджетные фонды] понятийно неформально считаем некоммерческими организациями, они создают свои учреждения, и если в бюджетной системе у нас все очень жестко зарегламентировано и мы понимаем, как выстраиваются отношения между учредителем и его подведомственными учреждениями, то в случае с фондами такого регулирования не существует. Все строится частично на неформальной позиции», — указывала Голикова.

Вице-премьер отмечала, что важно создать публичную форму организационно-правовую для фондов, которая давала бы возможность социальным партнерам, то есть представителей организаций профсоюзов и работодателей, участвовать в управлении фондами.

В правительстве обсуждалась идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию, сообщали ранее источники РБК. Идея статуса ППК для Пенсионного фонда рассматривалась «как один из вариантов», говорил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Но, по его словам, в первую очередь необходимо ввести управление фондом на трехсторонней основе — с участием государства и социальных партнеров. С этим согласен и президент РСПП Александр Шохин: на первом этапе управление ПФР следует перевести на трехстороннюю основу.

Положение о Пенсионном фонде утверждено постановлением Верховного совета РСФСР в декабре 1991 года. В нем фонд был определен самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим функции, связанные исключительно с финансовой составляющей пенсионной системы (сбор и аккумуляция страховых взносов, контроль над поступлением и расходованием средств). В дальнейшем полномочия ПФР определялись другими документами, в том числе постановлениями Верховного совета, и указами президента, и более поздними законами.

На сегодняшний день у Пенсионного фонда нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и организационно-правовая форма. Проект федерального закона, гармонизирующего все законодательные акты и уточняющего правовой статус ПФР, должен был быть готов еще в марте 2014 года, по графику реализации стратегии развития пенсионной системы, но документ разработан не был.

Юлия СТАРОСТИНА