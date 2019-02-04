04.02.2019 10:40 289

Как выяснили «Известия», в Москве у страховых брокеров-посредников появилась искусственная спекулятивная услуга — «ОСАГО для иногородних». Гостям столицы страховые агенты предлагают приобрести полисы автогражданки за дополнительное «вознаграждение» в 1,5–2,5 тыс. рублей. Подобный бизнес возник благодаря отказу московских страховщиков из-за невысокой страховой премии продавать полисы ОСАГО иногородним гражданам РФ в столичном регионе, где действует двойной тариф ОСАГО. Регулятор рынка — Центробанк России — назвал подобный бизнес посредников противозаконным.

Агентура засветилась

Месяц назад «Известия» сообщали, что московские страховщики создают искусственные барьеры для иногородних россиян, желающих купить полис ОСАГО в столице. Страховщики или вообще отказывают им в заключении договора автогражданки, или перенаправляют в некие удаленные офисы, якобы имеющие исключительное право страховать иногородних. Такие действия страховщиков нарушают сразу два закона: «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «О защите прав потребителей».

У страховых брокеров есть возможность страховать иногородних путем оформления электронного полиса. Однако за свои услуги они просят от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей сверх положенного.

— Сейчас приобрести полис для иногороднего водителя в Москве практически невозможно, страховые агенты, работающие на конкретного страховщика, даже не могут провести его документы через корпоративную электронную базу. Зато есть упрощенная возможность у страховых магазинов, они пользуются внутренней программой «Единый Агент РСА» или оформляют бумажный договор «Ингосстраха» — это пока единственная компания, которая принимает водителей из других регионов в Москве, — рассказал «Известиям» представитель одного из страховых брокеров.

Эту информацию подтвердил представитель страхового магазина Gasko.ru. Агент предупредил, что для иногороднего водителя для заключения договора ОСАГО потребуются дополнительные 1,5 тыс. рублей. На сайте магазина даже обозначена соответствующая услуга: «Купите полис ОСАГО для регионов в Москве».

Просто ловкость рук

Аналогичное предложение есть и на сайте страхового брокера Au-plus.ru. «В последнее время люди из других городов испытывают проблемы при оформлении полиса ОСАГО, такова политика страховых компаний… Что делать в этом случае иногородним? Вы можете обратиться к нам, заполнив заявку в форме ниже, — сообщается там. — Количество полисов ОСАГО для иногородних, поступающих в филиалы страховых компаний по оформлению полисов ОСАГО для иногородних, не соответствует количеству иногородних граждан, желающих оформить полис ОСАГО в Москве».

При обращении в эту компанию агент называл дополнительную наценку за ОСАГО для иногороднего водителя в размере 1,5–2,5 тыс. рублей.

В интернет-поисковике среди страховых магазинов, предлагающих иногородним приобрести полис, в числе первых появляется сайт компании «ПрофТехЭксперт». Представитель этой фирмы заверил, что они не берут дополнительной платы за продажу полиса автогражданки региональному водителю. Однако при расчете полиса итоговая цена у него получилась на 2,5 тыс. рублей выше, нежели сумма расчета по официальным максимальным тарифам Центробанка.

С гуся вода

Сами страховщики не видят проблем с иногородними водителями в Москве. В Российском союзе страховщиков (РСА) сообщили «Известиям», что у них всё в порядке, хотя факты отказов они всё же фиксируют.

— Подобных жалоб поступает крайне мало — менее 1%. В случае если немосквич сталкивается с подобной проблемой, ему необходимо обратиться в РСА, поскольку данная практика незаконна, — рассказала пресс-секретарь Вера Склярова.

О проверке страховщиков по этой проблематике в РСА не сообщили.

Причиной подобного поведения страховщиков стал двойной территориальный тариф в Москве, объясняет автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

— Сейчас за полис ОСАГО в Москве, если речь не о малолитражке со слабеньким мотором, страховщики меньше 10 тыс. рублей не берут. А, к примеру, для водителя, зарегистрированного в Назрани, территориальный коэффициент обеспечивает 40-процентную скидку. То есть с него возьмут всего около 3 тыс. рублей. Разумеется, страховщикам невыгодно принимать иногороднего страхователя. Поэтому они создают искусственный дефицит. А где есть дефицит, всегда возникнут определенные посредники, которые помогут решить проблему за определенную плату, — рассказал Ифанов.

Решением проблемы могло бы стать электронное страхование автогражданской ответственности. Однако система продажи полисов е-ОСАГО до сих пор не отлажена, как ранее писал «За рулем». Часто гражданам не удается завершить сделку — система сбрасывает ранее введенные данные.

В Центробанке в ответ на запрос «Известий» сообщили, что попытки страховых агентов спекулировать на ОСАГО для иногородних противозаконны.

— Банк России считает подобную деятельность страхового посредника незаконной. Страховая компания не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу транспортного средства, обратившемуся с заявлением и представившему необходимые документы, а создание преград для иногородних является нарушением закона об ОСАГО. В случае если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в интересах страховой компании, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному и тому же договору страхования и от страховой компании, и от страхователя. Размер вознаграждения посреднику не может превышать 10% от страховой премии по договору. Таким образом, уплата страховому посреднику вознаграждения сверх страховой премии является недобросовестной практикой, нарушающей страховое законодательство, — отметили в ЦБ.

Контроль за деятельностью страховых брокеров осуществляет Банк России, а также страховая компания в части исполнения полномочий и обязанностей, предусмотренных договором между ней и брокером. Гражданин, столкнувшийся с подобной практикой, может направить жалобу в Банк России для проведения поверки. Ранее регулятор сообщал, что если страховщик отказывает в продаже полиса ОСАГО гражданам, то это необходимо зафиксировать с помощью аудио-, видеозаписи. Потом эти файлы вместе с жалобой нужно будет предоставить в ЦБ, после чего будет назначена поверка.

При обращении в ЦБ нужно указать адрес филиала страховщика и имя, отчество и фамилию отказавшего в заключении договора сотрудника. Если есть копия заявления о заключении договора ОСАГО с отметкой страховщика, то она также понадобится. В случае если гражданин хочет пожаловаться на проблемы при оформлении е-ОСАГО, к жалобе в ЦБ нужно приложить скриншоты, на которых зафиксированы действия несостоявшегося клиента на сайте страховщика.

Тимур ХАСАНОВ

