01.04.2019 10:00 463

1 апреля вступит в силу та часть указания Банка России о реформе ОСАГО, которая касается коэффициента за безаварийную езду.

Этот коэффициент называется "бонус-малус". Если водитель не попадал в аварии, то коэффициент сокращается на 5 процентов в год. Если страховщику пришлось за водителя платить, коэффициент значительно вырастает. Резко увеличивается и стоимость полиса. Теперь этот коэффициент устанавят для каждого автовладельца раз в год, и он станет единым.

До сих пор у водителя могло быть несколько коэффициентов. Например, у него есть свой автомобиль, застрахованный по ОСАГО, а также он вписан в другие полисы автогражданки. Сколько полисов, столько коэффициентов. Это приводило к спорам со страховщиками и иногда необоснованным завышениям стоимости полиса. Теперь, когда коэффициент один, ошибок и злоупотреблений станет меньше.

Также с 1 апреля произведена "амнистия" по этому коэффициенту. И это не шутка. Автовладельцу, у которых несколько значений бонус-малуса, будет присвоен наименьший из них. В результате определение коэффициента станет более прозрачным для автовладельцев, считают в Российском союзе автостраховщиков.

Для юридических лиц этот коэффициент будет присваиваться один на весь автопарк. Сейчас он свой для каждой машины. Что также приводит к путанице, а зачастую и к мошенничеству владельцев автопарка. Также история водителя теперь обнуляться не будет. То есть присвоенный коэффициент сохранится за водителем, даже если он год не покупал полис. До сих пор, если водитель, например, год управлял автомобилем с открытым полисом ОСАГО, то есть без ограничения количества допущенных к управлению, его история сгорает. И при покупке нового полиса коэффициент его снова равняется единице. Этим пользовались те, кто часто попадал в аварии по своей вине. Это была такая дырка для недобросовестных автовладельцев, которые таким образом снижали для себя стоимость полиса. В результате наказующее воздействие коэффициента бонус-малус было минимальным.

Выгоднее станет оформлять ОСАГО на себя. Появится возможность после того, как из-за аварии цена полиса взлетела, постепенно ее снизить.

А со 2 апреля будет изменена работа систем "Е-гарант" и "Единый агент". До сих пор если автовладелец не мог купить полис напрямую у страховщика, то через электронную систему Российского союза автостраховщиков ему оформлялся полис с компанией по случайному выбору электроники. Это могла быть совершенно неизвестная компания.

Теперь же автовладельцу будет предложен выбор из нескольких компаний. А в какой из них он купит полис — это будет его собственный выбор.

Владимир БАРШЕВ