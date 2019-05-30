Трамп сказал, что не видит оснований для своего импичмента

30.05.2019 09:52 401

ВАШИНГТОН, 30 мая (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп в четверг отмахнулся от разговоров среди демократов о возможном запуске процедуры его импичмента после связанного с Россией расследования, сказав, что не сделал ничего, что привело бы к таким последствиям.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в среду, что его расследование вмешательства России в выборы 2016 года не могло закончиться предъявлением уголовных обвинений Трампу, однако не сказал напрямую о невиновности американского лидера и намекнул, что решение об импичменте должен принимать Конгресс.

Демократы Конгресса обсуждают вопрос о том, следует ли попытаться запустить процедуру импичмента в Палате представителей, несмотря на то, что контролируемый республиканцами Сенат вряд ли завершит этот процесс, признав президента виновным.

На вопрос, ожидает ли он импичмента, Трамп ответил: "Я не понимаю, каким образом... Это грязное, мерзкое, отвратительное слово... Это огромная травля президента."

Приведя формулировку из Конституции США о том, что президенту могут быть предъявлены обвинения в "серьезных преступлениях и правонарушениях", Трамп сказал: "Никакого преступления не было. Никакого правонарушения не было".

Стив ХОЛЛАНД