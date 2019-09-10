10.09.2019 08:20 315

Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. Таким образом банку не придется создавать дополнительные резервы по этим ссудам и процедура изменения условий по ним станет возможной. Правило будет применяться для займов наличными, жилищных кредитов с господдержкой, образовательных ссуд и в случае ипотечных каникул. При этом нововведение не решает проблемы рефинансирования кредитов (выдача новой ссуды для покрытия старой), из-за которых ПДН клиента может ухудшиться, что повлечет рост нагрузки на банк и подорвет его устойчивость.

Нагрузка с плеч

Банки обязаны с 1 октября по единой утвержденной методике рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к величине среднемесячного дохода клиента. При значении показателя выше 50% к финансовым организациям будут применяться повышенные коэффициенты надбавок к рискам. Предполагается, что это сделает выдачу займов закредитованным клиентам менее выгодной.

В связи с этим на рынке появилось опасение, что финансовые организации скорее откажут клиентам в реструктуризации и рефинансировании, чем станут начислять по ним дополнительные резервы. Как ранее писали «Известия», согласно расчетам Объединенного кредитного бюро, 1 июля 2019 года в России было 9,09 млн человек, которые могли бы стать «токсичными» для банков. Как рассказали «Известиям» в ЦБ, регулятор нашел способ помочь по крайней мере тем, кто нуждается в реструктуризации займа.

Банк России внес изменения в методику расчета показателя долговой нагрузки заемщиков. Так, банки смогут не пересчитывать значение ПДН при реструктуризации ссуды, если в результате нее долговая нагрузка на гражданина уменьшится.

Также банки не будут вынуждены начислять дополнительные резервы, если к ним за займом придет клиент с ПДН 50–60% из-за жилищного кредита с господдержкой (например, «детская» или «военная» ипотеки). А для новых заемщиков, уже имеющих льготную образовательную ссуду, показатель долговой нагрузки не будет учитываться вовсе, пояснили в ЦБ. Такие изменения позволят снизить дополнительное давление на капитал банков, что сделает для них этот способ решения вопроса проблемной задолженности привлекательнее.

Без переплаты

Наиболее распространенными вариантами реструктуризации считаются пролонгация и предоставление льготного периода, в течение которого клиент выплачивает только проценты, рассказали в опрошенных «Известиями» банках из топ-30. При этом ЦБ ограничил период увеличения срока выплат пятью годами.

— Например, при потере работы в течение 3–6 месяцев заемщик платит минимальный платеж, за это время он трудоустраивается и начинает выплачивать тело долга плюс проценты, как и раньше. Срок кредита при этом увеличивается, а переплата — нет, — объяснил на примере, как работает реструктуризация, вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

В Совкомбанке сейчас отмечают плавный рост числа обратившихся за улучшением условий по ссудам — пока таких клиентов менее 1%. При этом банк ожидает роста заявок на реструктуризацию от тех, кому станет сложнее рефинансировать долг, сообщил «Известиям» первый зампред правления кредитной организации Сергей Хотимский.

Без изменений в нормативные акты ЦБ реструктуризация для большинства проблемных заемщиков стала бы недоступной, считает руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Кредитные организации чаще всего прибегают к этому инструменту, когда гражданин столкнулся с падением уровня доходов. Значит, в этом случае ПДН у него будет зашкаливать, а коэффициент риска у банка при оформлении реструктуризации доходить до максимального значения — 500%, тогда как обычно по необеспеченным потребительским кредитам коэффициент находится на уровне 130–200%, пояснили там.

Раб банка

Сейчас значительная часть граждан имеет больше одного займа. Так, 42% населения обслуживают в банках две и более ссуды одновременно. У 18,3% — три и более, а почти 8% россиян имеют больше четырёх, рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Новый порядок учета ПДН касается только реструктуризации по действующему кредитному договору и не затронет программы рефинансирования, подчеркнули «Известиям» в ЦБ. Эти меры могут помочь заемщикам, которым отказывали в рефинансировании в связи с низкой платежеспособностью, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Предложенный ЦБ подход позволит снизить долговую нагрузку на чрезмерно закредитованных граждан, согласился Алексей Коренев. Однако полностью снять проблему с долгами может только увеличение доходов.

Вместе с тем эксперты отмечают, что в результате поправок, внесенных регулятором, заемщики с высоким ПДН оказываются «привязанными» к банкам, с которыми у них заключен договор. Граждане с показателем 70–80% не смогут перекредитоваться для погашения займа в другом банке и будут вынуждены решать вопрос о реструктуризации долга с организацией, где у них взята ссуда.

Вадим АРАПОВ