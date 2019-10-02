02.10.2019 13:50 236

Россияне с теневыми доходами смогут брать новые займы, несмотря на введение с 1 октября показателя долговой нагрузки. Но их размеры во многих случаях будут ограничены, особенно для жителей небогатых регионов, сообщили «Известиям» представители крупнейших кредитных организаций. В субъектах со средним доходом в 20 тыс. рублей максимальный кредит может составить всего 300 тыс. При этом в благополучных северных регионах гражданин с зарплатой в конверте сможет рассчитывать на ссуду размером до 1,7 млн рублей. Получающих доход официальным путем ограничения не коснутся.

Кредитные организации обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПНД) с 1 октября при каждой выдаче займа. Если выходит, что предполагаемые платежи по ссудам клиента превышают половину его месячного дохода, банки должны будут начислять дополнительные резервы. Это сделает для них невыгодной выдачу таких ссуд.

Для расчета ПДН, сообщили «Известиям» в нескольких финансовых организациях из топ-30 (Райффайзенбанк, «Открытие», «Ренессанс Кредит», Росбанк и банк «Санкт-Петербург»), банки теперь будут применять три варианта определения дохода граждан «в тени».

Первый подход основан на анализе трат клиента. Второй — на его кредитной истории, банк приравнивает заработок к ежемесячным платежам по предыдущим ссудам, умноженным на два. Третий вариант — среднедушевой доход в регионе проживания. При этом по первым двум вариантам потолок рассчитанного дохода будет также ограничен средним заработком в субъекте проживания.

Все эти три метода не помогут взять крупную ссуду гражданам с «зарплатами в конверте» из низкодоходных регионов. При использовании среднедушевого заработка в таком субъекте у клиента получится крупное значение ПДН. Займу будет назначен высокий риск-вес, что сделает его выдачу менее выгодной для банка, указал руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

К примеру, если в области средний месячный доход работающих граждан 20 тыс. рублей, максимальная сумма ежемесячного платежа для жителя региона будет 10 тыс. рублей. При кредите под 20% годовых на пять лет максимальная сумма ссуды не превысит 300 тыс. рублей, подсчитал для «Известий» старший директор Fitch Александр Данилов.

Более благоприятная для заемщиков ситуация сложится в богатых регионах. Например, жители Ямало-Ненецкого автономного округа со средним доходом 91,4 тыс. рублей смогут рассчитывать на займ в 1,7 млн рублей.

Россияне, занятые в теневом секторе и с «пустой» кредитной историей, испытают сложности с получением ссуды на желаемую сумму, уверен начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян.

В будущем предельно допустимая нагрузка также будет рассчитываться для ипотеки и автомобильных кредитов, считает начальник управления методологии дирекции кредитных рисков банка «Санкт-Петербург» Петр Минин.

Методика расчета по кредитной истории и по среднедушевому доходу в регионе чем-то напоминают устойчивые выражения «пальцем в небо» или «средняя температура по больнице», считает руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Если клиент раньше брал заем на 100 тыс. рублей, а теперь хочет ипотеку на 5 млн, это будут несопоставимые вещи с точки зрения истории платежей. При этом доходы у человека могут быть достаточно высокими, хоть и в конверте.

Когда банки сократят выдачу ссуд на хороших условиях таким клиентам, граждане не откажутся от займов и начнут искать обходные пути — «нарисуют» нужную справку либо воспользуются предложениями МФО, а то и нелегальных кредиторов, рассказал «Известиям» вице-президент «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

Сейчас кредитные организации могут подтверждать заработок клиента по отчислениям с его зарплаты в Пенсионный фонд. Банки запрашивают эту информацию через портал «Госуслуги». Однако там существует ограничение по числу запросов от финансовых организаций. В этой связи они вынуждены верить справкам 2-НДФЛ.

— Финансовые организации по-прежнему не могут проверить данные о доходах россиян в официальных источниках, потому что доступ в налоговую для них пока закрыт. Справка о доходах — это практически непроверяемый документ, который может содержать любую желаемую заемщику цифру, — добавил Григорий Шабашкевич.

Если перегнуть палку с охлаждением рынка потребительского кредитования, это может привести к социальным взрывам, считает Ольга Певная. На фоне снижения доходов граждане во многих случаях от безысходности компенсируют недостаток средств заемными ресурсами, добавила она.

Впрочем, не все прогнозируют ухудшение положения граждан из-за введения предельно допустимой нагрузки. Для платежеспособных клиентов, способных подтвердить свои доходы официально, доступность кредитных ресурсов останется без изменений, напомнили в пресс-службе Сбербанка.

Вадим АРАПОВ