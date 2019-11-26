26.11.2019 09:30 151

Правительство внесло в Госдуму законопроект с правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами МСП. Выделять средства предлагается в зависимости от эффективности РГО и их финансовой устойчивости. Поправки призваны подтолкнуть кредитование малого бизнеса, который пока не получает даже уже одобренных объемов господдержки.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает изменить принципы финансирования из федерального бюджета региональных гарантийных организаций (РГО), выдающих поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Разработанные Минэкономики поправки необходимы для расширения кредитования малого бизнеса — в рамках профильного нацпроекта.

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