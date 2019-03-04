



Мини-каско ввела в обиход страховая компания «АСК» еще в 2006 году. Время показало действенность и востребованность этой программы. В последнее время минималистические программы получили довольно широкое распространение. Чтобы не терять клиентов, страховые компании стараются оптимизировать свои программы, разрабатывают продукты с учетом различных скидок, которые доходят до 50—70% от стоимости полного каско. Как правило, такие продукты приобретают опытные автолюбители, которые уверены в своих навыках на дороге и не хотят переплачивать за страхование автомобиля.

Чем же «мини-защита» отличается от классики? С одной стороны, она обходится дешевле полноценного полиса, но с другой — предполагает значительно более скромное покрытие в части рисков или страховых сумм. Поэтому, прежде чем воспользоваться привлекательным экономвариантом, рекомендую детально изучить его особенности, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов при повреждении машины.

На данный момент на рынке наиболее распространены следующие концепции, в соответствии с которыми развиваются продукты мини-каско: полис для невиновных в ДТП (обязательное требование — чтобы виновником был не застрахованный, а другой участник инцидента), продукты с франшизой, страхование только рисков «угон» и «полная гибель». Стоит ли игра свеч?

Первый вариант, когда возмещение выплачивается только при наличии третьего лица (помимо страховщика и застрахованного) — виновника ДТП, во многом дублирует покрытие по ОСАГО (400 тыс. рублей по ущербу автомобилю). Соответственно, я бы рекомендовал автовладельцу выбирать продукты, которые покрывают все ситуации причинения ущерба автомобилю, кроме случаев, когда есть третья сторона — виновник ДТП. По такому продукту цена аналогично должна быть на 30—50% ниже, чем по полному каско.

Полисы с франшизой очень популярны в последнее время: в этом случае автовладелец сам оплачивает недорогой ремонт, зато он защищен на случай серьезных проблем с автомобилем. Продукты с франшизой существенно снижают стоимость страховки — иногда на 50% (скажем, если страхователь берет на себя ремонт до 100 тыс. рублей).

Некоторые страховщики предлагают продукты мини-каско, по которым покрываются избранные риски — например, повреждение отдельных частей автомобиля или только шины и диски автомобиля. Здесь экономия может составить до 90% от стоимости классического полного каско. Полис страхования только от угона и полного уничтожения авто обычно стоит 1,5—2,5% от страховой суммы против 4—6% при полном покрытии. Есть варианты застраховать автомобиль от хищения, угона, возгорания, полной гибели и ущерба от третьих лиц, полученных не во время ДТП, тогда стоимость полиса составит не более трети от суммы полного каско. Ущерб от ДТП, если вы не виновны, в этом случае покроет ОСАГО виновника.

Некоторые компании предлагают продукт, который защищает автовладельца от ущерба автомобилю в случае ДТП, но как раз в том случае, если он является виновником. В нашей компании лимит возмещения по риску «ущерб» в таком продукте соответствует лимиту по ОСАГО, страховая премия аналогична той, которую клиент платит за полис «автогражданки». Можно сказать, что это «зеркальное» отражение полиса ОСАГО для защиты своего автомобиля в случаях, когда клиент является виновником ДТП.

Оформление страхования мини-каско осуществляется аналогично заключению стандартного договора и состоит из нескольких этапов:

1) предоставление в страховую компанию документов (документ, удостоверяющий личность; документы на автомобиль; водительские удостоверения лиц, допущенных к вождению автомобилем);

2) предстраховой осмотр автомобиля;

3) оформление договора страхования (страхового полиса), в котором прописываются данные о страховой организации; о лице, которое приобретает полис; о владельце автомобиля и выгодоприобретателях; водителях, допущенных к управлению. В договоре отражаются данные автомобиля, указывается, в пределах какой территории действует полис, перечисляются включенные страховые риски; цена и сроки действия страховки.

Рекомендуется внимательно подписать договор перед его подписанием, чтобы потом не было неожиданностей.

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