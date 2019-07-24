Меры, направленные на решение проблемы с блокировкой счетов малых и средних предпринимателей, пока не принесли ожидаемого бизнес-сообществом эффекта. Что еще можно предпринять для того, чтобы исправить ситуацию?

В прошлом году, согласно данным совместного исследования Промсвязьбанка и «Опоры России», с проблемой блокировки счетов столкнулось 20% малых и средних предпринимателей (МСП). При этом более половины компаний вынуждены были полностью остановить все операции из-за случившегося. Причина проста — отказ в обслуживании в одном банке влечет за собой попадание в черные списки (которые затем рассылаются Банком России по всем банкам) и серьезные сложности при попытке перейти на обслуживание в другую кредитную организацию. Более того, банки практикуют установление так называемых «заградительных» комиссий в этом случае, которые могут доходить до 20% от остатка на счете, а в ряде случаев и превышать этот порог.

Разумеется, ужесточение режима блокировки счетов в рамках борьбы с обналичиванием и отмыванием средств (по 115-ФЗ) привело к положительным эффектам, таким как сокращение подобных операций в банковской сфере, уменьшение числа фирм-однодневок, снижение рентабельности «обнального» бизнеса и так далее. Однако одновременно вместе с водой чуть не выплеснули ребенка — малый бизнес (не теневой, а совершенно легальный) стал массово испытывать сложности при совершении банковских операций, что привело к снижению доверия к банковской системе в целом, уходу предпринимателей в «серую» зону, росту доли расчетов наличными (доля компаний, перешедших на наличный расчет, за год выросла в четыре раза, до 8%).

Финансовые власти и общественные организации не остались в стороне от проблемы: Минфин разработал поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, призванные решить проблему блокировки счетов и попадания добросовестных клиентов банков в черные списки. Банк России дал внятные разъяснения банкам относительно той информации, которую они могут раскрывать клиентам при блокировках счетов или операций в рамках 115-ФЗ, провел ряд встреч с бизнес-сообществом по этой тематике. Можно говорить о том, что регулятор дал старт кампании по информационной прозрачности в этих вопросах. Кроме того, одним из важных шагов регулятора стало уравнивание отказа банка в дистанционном банковском обслуживании с блокировкой счета, поскольку ранее предприниматель, отключенный от системы ДБО, не мог оспорить это решение банка в межведомственной комиссии.

Однако система блокировки счетов по 115-ФЗ по-прежнему действует неподконтрольно регулирующим органам, и никто из банкиров не понес никакой ответственности за неправомерную блокировку счета. Что должно помочь сбалансировать систему блокировки счетов с точки зрения учета интересов МСП? В качестве ее усовершенствования необходимы следующие мероприятия: добиться прозрачности системы, вывести ее из «серого» поля, вывести из-под действия системы незначительные финансовые операции и повысить эффективность реабилитации из черных списков.

Что касается прозрачности, то хотелось бы, как минимум, видеть общедоступную качественную статистику по блокировкам по банковой системе. Очевидно, что всей полнотой информации обладает только Банк России. Аналогично необходимо добиться публичности тех самых черных списков, как и принципов и источников их формирования. Учитывая, что зачастую блокировки связаны с неуплатой налогов, притом что предприниматель перечислял их со счета в другом банке, требуется доступ банков к этой информации. Эти меры помогут ввести общественный контроль за проблемой, а также предоставят МСП возможность оспаривать решение о включении себя в черные списки.

Под выводом из «серого» поля подразумевается исключение возможности отказа в операции или блокировки счетов по формальным признакам (на усмотрение банка). Например, операция еще не признана сомнительной, банк лишь запросил документы, устанавливающие ее легальность, однако компания по каким-то причинам могла пропустить этот запрос. Сейчас непредоставление документов равняется отказу в проведении операции и попаданию компании в черный список. Точно так же и ЦБ, и Росфинмониторинг должны получать от банков исчерпывающую информацию о блокировках в системе дистанционного банковского обслуживания. Сейчас эта информация нигде не фиксируется, что затрудняет работу по реабилитации клиента.

Введение критерия материальности или существенности операций исключит блокировки операций по суммам, нерентабельным для обналичивания или отмывания. В частности, было бы оптимально существенно повысить порог блокировки счетов ИП (например, только по суммам, превышающим 300 тыс. рублей), а также установить более высокие критерии существенности операций (как абсолютные, так и относительные — в процентах от выручки).

Наконец, требуется гораздо более эффективная система реабилитации клиентов. Причем на всех ее этапах, начиная, собственно, с формирования черных списков. Сегодня бизнес, фактически, поставлен в условия презумпции виновности — даже при отсутствии у банка доказательной базы по сомнительности конкретной операции именно на предпринимателя возложена обязанность документально это подтвердить. Добросовестным МСБ мог бы помочь режим, при котором операция или счет блокируются только после предупреждения (конечно, при отсутствии однозначных признаков сомнительности и существенных оборотах компании). Учитывая, что процедура реабилитации в межведомственной комиссии крайне затруднительна и длительна, здесь мог бы помочь ее перевод в стопроцентный электронный формат.

Альтернативой предлагаемым мерам может стать только кардинальная перестройка системы, а именно — передача этих функций от банков к регулятору, Банку России. Это позволило бы добиться как единообразия правил и информирования компаний, так и устранения регуляторного арбитража между банками (тех самых запретительных комиссий). Но, скорее всего, это решение будет воспринято как слишком радикальное.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

