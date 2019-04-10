оденьгахпросто: как работают банковские копилки

С помощью банковских продуктов можно отложить деньги на черный день или накопить на мечту Фото: JrCasas/Depositphotos.com

Самый простой способ начать откладывать деньги — завести виртуальную копилку, привязанную к банковской карте. Как ее правильно настроить под себя и о чем стоит помнить?

Большинство крупных банков имеют в своей линейке продукт, позволяющий клиентам откладывать деньги. Для привлечения интереса его «нагружают» привычными для потребителя ассоциациями: «копилка», счет для сдачи, деньги для достижения цели, деньги на мечту. Но, как правило, подобные продукты устроены одинаково. Объясняем, как именно.

Старт с одной кнопки

Подключить «копилку» обычно можно дистанционно: через онлайн-кабинет или мобильное приложение банка. Дополнительная плата за это не взимается. Для активации продукта у клиента уже должен быть открыт в банке текущий счет, к которому привязана карта. «Копилка» появляется на отдельном счете, который можно пополнять самостоятельно или автоматически.

Самый логичный путь — открыть «копилку», привязанную к своей зарплатной карте. Но если у вас в арсенале не одна карта, стоит посмотреть, какие условия по этому продукту предлагают разные банки.

Источники пополнения

Банк может сразу определить алгоритм пополнения «копилки», а может предоставить выбор клиенту. Самый простой способ — регулярное отчисление денег на счет после получения зарплаты. Это может быть фиксированная сумма или заранее выбранный процент от дохода. В первом случае клиент может увидеть, сколько месяцев ему осталось копить для достижения цели, а также установить периодичность отчислений. Во втором — заранее определить, какую долю доходов он готов регулярно отправлять на сбережения.

Есть и альтернативная стратегия — формирование накоплений в зависимости от расходов. За основу может быть взята сумма, которую человек тратит за сутки, а на следующий день процент от нее уходит в «копилку». Или клиент сам выбирает, сколько денег от каждой покупки он готов переводить на отдельный счет. Это более незаметный и ненавязчивый способ копить деньги, он подойдет тем, кто привык понапрасну залезать в заначки.

Если банк предлагает несколько режимов пополнения «копилки», рассчитайте, какой из них для вас оптимален. Особенно это важно для тех, кто собирается привязывать «копилку» не к зарплатной карте. Некоторые банки, например, не считают доходом переводы с карт и счетов других банков. А значит, режим «процент от дохода» может не подойти.

Копилка виртуальная, а счет реальный

Банки не всегда акцентируют внимание клиента на том, что оформление «копилки» подразумевает открытие накопительного счета или пополняемого вклада. Между тем именно от условий по этим продуктам зависит, сколько денег вы сможете отложить на черный день или на заветную мечту.

Пополняемый депозит обычно имеет срочность. Кроме того, банк может установить ограничения по беспроцентному снятию денег с такого счета.

Накопительные счета — более сложный продукт. С одной стороны, они открываются бессрочно, и у клиента всегда есть возможность забрать деньги без потери накопленного дохода. С другой стороны, процент на остаток может напрямую зависеть от движения средств по счету. Например, доход начисляется на минимальную сумму, которая оставалась на счете в течение календарного месяца. Если вы хотя бы на один день снимете все деньги со счета, а потом вернете, то доход за месяц окажется нулевым. Процент на остаток также может рассчитываться исходя из средней суммы, которая хранилась на счете в течение календарного месяца.

На фактическую доходность также влияет сумма и срок сбережений. Нередко банки устанавливают лимиты, после превышения которых процент на остаток снижается. Доходность продукта может меняться и в зависимости от срока, который прошел с момента открытия счета. Наконец, держатель накопительного счета должен следить не только за своими финансовыми операциями, но и за новостями от банка. У кредитных организаций есть право корректировать процентную ставку по этому продукту в любой момент. Поэтому еще до клика «открыть счет» стоит внимательно изучить, на каких условиях банк готов копить ваши деньги.