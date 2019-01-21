Фондовые торги в РФ стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:03 мск прибавил 0,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 476,77 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 0,1% — до отметки 1 177,65.

«Российский фондовый рынок в пятницу прибавил более 1% по индексу Мосбиржи, сумев выйти из диапазона 2 400—2 450 пунктов, в котором находился большую часть времени на горизонте последней недели. Учитывая сохранение умеренно позитивного аппетита к риску, в ближайшие пару торговых сессий следующей целью для индекса может стать диапазон 2 480—2 500 пунктов», — комментирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.