Через день после ухода с поста гендиректора АКРА Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочернюю компанию

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) в конце прошлой недели произошли очередные кадровые потрясения. Через день после ухода с поста гендиректора Екатерины Трофимовой все сотрудники покинули и его дочернюю компанию — «АКРА Риск-менеджмент» (АКРА РМ), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в агентстве.

По словам собеседников газеты, были прекращены контракты со всем персоналом этой компании, работающим на аутсорсе. Кроме того, заявления об уходе по собственному желанию в пятницу написали три штатных работника АКРА РМ, включая гендиректора, партнера компании Олесю Шехольцеву.

АКРА РМ проработала чуть меньше года. Структура создавалась как часть «многопрофильной экосистемы по работе с кредитными рисками» под брендом АКРА и была отделена от основного бизнеса агентства. Основной задачей компании было предоставление дополнительных (нерейтинговых) услуг — по рейтинговому моделированию, стресс-тестированию и валидации рейтинговых моделей. Предполагалось, что в 2018 году в структуре доходов нерейтинговая деятельность займет не менее 15%.



Финансовой отчетности агентства за прошлый год еще нет, однако, по информации издания, этот план по выручке удалось перевыполнить.

СМИ узнали причину отставки гендиректора АКРА Екатерина Трофимова ушла из-за разногласий по поводу дальнейшего развития агентства.

«Новое руководство посчитало структуру чересчур дорогостоящей. Увольнение команды РМ не было добровольным решением ее членов», — уверен один из собеседников издания, знакомых с ситуацией. По словам другого источника, в понедельник с бывшей командой АКРА РМ пытались связаться для переговоров о возвращении на работу. Однако бывшие сотрудники структуры от переговоров отказались.

Как сообщили в пресс-службе агентства со ссылкой на его председателя совета директоров Карла Йоханссона, «АКРА не планирует закрывать дочернюю компанию АКРА РМ. Мы видим потенциал в этой сфере и обсуждаем дальнейшую стратегию развития АКРА РМ». На вопросы о причинах ухода команды АКРА РМ и о дальнейших планах относительно развития данной структуры в агентстве не ответили. Исполняющий обязанности гендиректора Игорь Зелезецкий заявил изданию: «Это касается только самого агентства и уволенных сотрудников».

