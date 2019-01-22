Президентом — председателем правления тюменского Запсибкомбанка назначен Александр Сурин. О соответствующем решении совета директоров кредитной организации сообщает банк ВТБ, который недавно стал основным собственником Запсибкомбанка.

Сурин займет свой пост 23 января. В должности президента — председателя правления Запсибкомбанка он будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат. Стратегия дальнейшего развития будет предполагать укрепление позиций объединенного банка на рынке Урала, указывают в ВТБ.

Возглавлявший Запсибкомбанк до этого Дмитрий Горицкий остался членом его совета директоров, свидетельствуют данные Запсибкомбанка. Ранее стало известно о выходе Горицкого, чья доля составляла 9,62%, из капитала Запсибкомбанка.

ВТБ в январе этого года закрыл сделку по приобретению 71,8% акций Запсибкомбанка и намерен сделать обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. Завершение интеграции планируется в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ. «Команда Запсибкомбанка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ», — подчеркивается в релизе.

ВТБ закрыл сделку по покупке 71,8% Запсибкомбанка Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются частные и корпоративные клиенты Запсибкомбанка.

Александр Сурин родился в 1962 году в Москве. Окончил факультет технологии машиностроения Московского высшего технического училища им. Баумана, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит». Проходил обучение в Германской академии менеджмента Нижней Саксонии по специализации «менеджмент».



Карьеру в банковской сфере Сурин начал в 1994 году. В 2011-м возглавил Южно-Сахалинское отделение Сбербанка России, вошел в правление Дальневосточного банка Сбербанка. С 2018 года работает в группе ВТБ.

Недавно ВТБ сообщил также о смене руководителя другой своей новой региональной «дочки» — Саровбизнесбанка. Пост президента — председателя правления кредитной организации, в которой у ВТБ сейчас 81%, занял Алексей Елагин.

