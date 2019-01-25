Спрос на ипотечные кредиты в России к весне может снизиться на 20%. Такой прогноз на конференции «Ипотечное кредитование в России» озвучил исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

«В конце прошлого — начале этого года банки повысили ставки примерно на 1%. Это приведет к снижению спроса на ипотеку примерно на 20%. Мы не увидим это в первые месяцы, потому что еще есть заявки конца прошлого года, но уже с начала весны это будет заметно», — констатировал он.

В декабре Банк России во второй раз за 2018 год поднял ключевую ставку. Показатель достиг уровня 7,75%. В январе ставки по ипотечным кредитам уже скорректировали Сбербанк и ВТБ. Вслед за ними другие игроки анонсировали пересмотр своих программ. Банк «Открытие» скорректирует ставки на 0,25 процентного пункта, сообщали в пресс-службе кредитной организации. Готовятся к повышению ипотечных ставок Газпромбанк, Абсолют Банк и Промсвязьбанк.

«Этот год мы начали, конечно, с новостей от всех ипотечных банков о повышении ставки. И повышение очень большое — от 0,8 до 1,4 процентного пункта. Это резкий скачок ставок. И на самом деле мы уже в конце февраля — начале марта увидим, что многие клиенты не выйдут на сделки. Даже те, которые подали заявки. Ставки подойдут к 11—11,5%, и я не вижу никакого тренда, почему они должны уйти вниз», — заявила на конференции предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

