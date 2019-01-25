Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас продолжит продавать нефть США, если они будут ее покупать.

«Мы продолжим продавать все, что продаем. Если они купят у нас картошку – мы ее продадим, купят лук – мы его продадим… Если покупают нефть — мы ее продадим. А если не будут покупать — продадим в другое место», — заявил Мадуро на пресс-конференции.

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.