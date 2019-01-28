Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 66,16 рубля, на 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 19,5 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,66—66,2 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,65 рубля, поднявшись на 33 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 398,4 млн евро по курсам от 75,06 до 75,7 рубля за евро.

«Российский рубль на фоне общего уныния выглядит неплохо. Доллар США балансирует около 66,12 рубля, немного подрастает, хотя в обычной ситуации падал бы с опережением рынка. Вполне может быть, что Центробанк в такие неспокойные дни регулирует объемы покупок валюты для Минфина и себя самого, чтобы стабилизировать валютный сегмент», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.