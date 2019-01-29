Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился до 66,05 рубля, на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 19,2 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 66—66,42 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,42 рубля, опустившись на 31 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,96 тыс. сделок примерно на 424,5 млн евро по курсам от 75,36 до 75,99 рубля за евро.

«Рубль ведет себя вполне спокойно, не реагирует ни на распродажу в нефти (вчера), ни на ее восстановление (сегодня). Фактически у российской валюты внутренних поводов для пессимизма нет, поэтому она будет в ближайшее время реагировать на конъюнктуру. Например, на ход завтрашних аукционов Минфина. Ведомство планирует привлечь 25 миллиардов рублей двумя выпусками ОФЗ. Сейчас настроения глобальных покупателей нейтральны, но прошлый аукцион на том же спокойном внешнем фоне завершился неудачно для Минфина», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.