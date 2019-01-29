Система антифрода срабатывает автоматически в случае совершения мошеннических операций; при звонке от человека, представляющегося сотрудником кредитной организации, рекомендуется положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно, сообщили RNS в пресс-службе Сбербанка.

«В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам в случае подозрительных операций по картам.

Банк рекомендует клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли.

«Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — отмечает банк.

Вопросы подделки номеров телефонов Сбербанк рекомендовал адресовать операторам связи. При этом уточнил, что «достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют».

Клиентка Сбербанка на своей странице в Facebook ранее сообщила, что мошенники чуть не списали все средства с ее карты. Мошенник позвонил ей, представившись сотрудником банка, при этом он знал данные клиентки, остаток суммы на карте и не спрашивал CVC-код.

Проблема звонков мошенников с телефонов Сбербанка не массовая

Позже (в среду, 30 января) РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, написало, что проблема звонков мошенников напрямую с номеров телефонов Сбербанка клиентам пока не стала массовой; Банк России наблюдает за данной ситуацией.

Агентство упомянуло одного из клиентов Сбербанка, столкнувшегося с новым видом мошенничества (злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты, при этом мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка). По словам обратившегося в РИА Новости человека, деньги со счета карты были списаны на покупку, но банк отказался сделать возврат этих средств. Причем в кол-центре кредитной организации признали, что такой вид мошенничества возможен.

«Про проблему в ЦБ знают и наблюдают за ней, массовой она пока не стала», — сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время это проблема только Сбербанка: способ мошенничества ориентирован на его технологию работы с клиентами.

