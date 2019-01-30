Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился до 65,91 рубля, на 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 16,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,01 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,86—66,19 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,31 рубля, опустившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,6 тыс. сделок примерно на 466,98 млн евро по курсам от 75,3 до 75,63 рубля за евро.

«Сегодняшние аукционы Минфина прошли с феерическим спросом: при лимите в 25 миллиардов рублей на два выпуска спрос составил 86 миллиардов рублей. Это значит, что в этот раз «рулетка» ведомства сработала верно, конъюнктура просчитана правильно, а выпуски подобраны адекватно спросу», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.