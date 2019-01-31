Количество купюр недавно введенных номиналов — 200 и 2 тыс. рублей — в обращении постепенно увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты «соседних» номиналов. Об этом свидетельствуют статистические данные ЦБ РФ.

Так, в 2018 году сократилась доля банкнот номиналом 1 тыс. рублей (с 31% до 27%) и сторублевок (с 20% до 19%). Совокупная доля банкнот в 200 и 2 тыс. рублей, по данным регулятора , составила 6% в общем количестве банкнот (2% и 4% соответственно).



В целом объем наличных денег в обращении на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. За год этот показатель вырос на 775,2 млрд рублей, указывает пресс-служба ЦБ.