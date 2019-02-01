Банк России приказом от 31 января 2019 года № ОД-211 отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «Страховая компания «Капитал-Лайф» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3645). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, сообщается на сайте регулятора.

Страховая компания «Капитал-Лайф» (бывшая «Открытие Страхование жизни») — «дочка» компании «Капитал Life» (бывшая «РГС Жизнь»), ранее входившей в страховую группу «Росгосстраха», но не вошедшей вместе с «Росгосстрахом» в периметр санации банка «ФК Открытие».

Руководство «Капитал Life» ранее заявляло о намерении планово закрыть дочернее юридическое лицо с передачей всего бизнеса компании (главным образом по инвестиционному страхованию жизни) в головную организацию.