Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 65,56 рубля, на 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 22,1 тыс. сделок на сумму порядка 2,05 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,32—65,74 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,16 рубля, поднявшись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,5 тыс. сделок примерно на 425,7 млн евро по курсам от 74,92 до 75,32 рубля за евро.

«Рублевые пары выглядят спокойными. Доллар США стабилизируется около 65,5 рубля, отойдя тем самым от попыток пробиться через 65. Коридор в пределах 65,2—65,85 рубля за доллар в данном случае выглядит вполне закономерным и благополучным. Для пары евро/рубль актуален диапазон колебаний в границах 75—75,65», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.