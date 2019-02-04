Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник вновь обновил исторический максимум, поднявшись выше 2 537 пунктов.

Зафиксированный в ходе торгов максимум — 2 537,47 пункта. К 14:33 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,59% к уровню предыдущего закрытия, составив 2 536,7 пункта, индекс РТС поднялся на 0,52% до 1 217,5 пункта.

«Торги на российском рынке проходят в небольшом плюсе. После уверенного роста и взятия исторического максимума на прошлой неделе инвесторы не спешат продолжать покупки широким фронтом. Осторожность вызвана неуверенностью участников в продолжении роста на мировых площадках ввиду отсутствия новых позитивных драйверов. Поддержку же оказывает рост нефтяных котировок, а также слабеющий рубль. Подрастают тяжеловесы: металлургия и добыча, нефть и газ», — отмечает аналитик «БКС Брокер» Анастасия Попова. По ее словам, ближайшим уровнем сопротивления по индексу Мосбиржи выступает диапазон 2 540—2 585 пунктов, уровень поддержки расположен на отметке 2 500 пунктов.