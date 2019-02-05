Узнать список бюро кредитных историй, где хранится информация о займах, граждане теперь смогут с помощью портала «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома».

Узнать свою кредитную историю гражданин может два раза в год. Список БКИ, где она хранится, можно запрашивать неограниченное количество раз.

«Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй». Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую», — говорится в сообщении.

Возможность получения списка БКИ доступна на портале с начала ноября 2018 года.