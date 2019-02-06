Сотовые операторы раскритиковали законопроект о создании единой системы проверки сведений об абонентах сотовых операторов — физических и юридических лицах, пишут «Ведомости».

Как сообщалось, внесенный группой парламентариев во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым законопроект, который 7 февраля теперь планируется вынести на рассмотрение Думы, обязывает сотовых операторов присоединить к этой системе собственные информационные системы. Поясняется, что система проверки создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке «и иных целях», и она позволит подтверждать информацию о номере мобильного телефона и его владельце.

Пользователями этой системы станут Банк России, банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и другие органы и организации, определяемые законом или правительством РФ по согласованию с ЦБ, говорится в документе. Законопроект позволит финансовым институтам с помощью специально созданной системы определять достоверность данных владельца номера телефона, пояснил на заседании комитета Аксаков.

В Думе поддержали обязательную идентификацию абонентов сотовых операторов Поясняется, что система проверки создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.

Операторы от концепции законопроекта не в восторге. «ВымпелКом» выступает за конкурентное взаимодействие операторов и банков — как напрямую, так и с привлечением посредников, заявляет его руководитель GR Виталий Недыхалов: в единой системе необходимости нет, она как раз может неоправданно монополизировать это взаимодействие. Проект предполагает необоснованно избыточное регулирование, солидарна представитель Tele2 Ольга Галушина. Сейчас операторы и банки успешно обмениваются информацией и «МегаФон» не видит смысла в создании единого контролирующего посредника, сообщил его представитель Дмитрий Лукьянчиков. Представитель МТС Алексей Меркутов предлагает компромисс — добровольно прибегать к услугам единой системы либо к двусторонним соглашениям.

Требование создать базу абсолютно избыточно, скептична куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова: от мошенничества оно не защитит, зато передаст банкам абонентские базы операторов, которые те собирали годами.

